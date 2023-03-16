元大期貨 獲頒國家品牌玉山獎雙料首獎

元大期貨深耕期貨市場25年，經營成果斐然，去（2022）年為連續第八年獲得公司臺灣證券交易所公司治理評鑑「排名前百分之五」且蟬聯十年榮獲台灣大型Top5000－期貨公司第一名的佳績。2022年一舉拿下第19屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」與「最佳產品類」雙項首獎，並於今（2023）年3月14日受邀至總統府覲見總統蔡英文，展現元大期在期貨產業領域之貢獻獲得高度肯定。

秉持「誠信治理，創富永續」之經營策略，元大期以穩健獲利為營運方針並將永續發展理念融入企業經營，高度重視公司治理及風險管理，並以落實公平待客與友善服務為業務基石，聚焦擴大各項業務動能與拓展海外版圖。

元大期總經理許國村表示，「公平待客精神是元大的DNA，用同理心、關懷心、責任心提供交易人最專業與優質的產品及服務」，持續針對研究報告、交易平台、資訊系統等面向進行優化，滿足客戶多樣化的需求，給予客戶卓越的交易體驗。

元大期近年逐步構建數位服務創新版圖，連續兩年取得發明專利，並推出各式交易平台滿足客戶PC、行動下單多樣化需求，以「交易脈動 一手掌握」的概念，於2022年獨家推出元大期貨自行研發的電子交易平台—iTRADER交易達人，整合海內外各國交易所商品，提供台灣期交所、美國芝加哥交易所、新加坡交易所、日本交易所、香港交易所等11個交易所多達700項期權商品；為業界領先開發「智慧條件單」及「自由組合視窗」功能，輔助客戶輕鬆完成交易，掌握市場行情趨勢。

為了提供客戶更流暢的服務效能，同步針對後線作業流程導入RPA自動化科技，全面提升作業效率，運用創新科技，深化金融服務價值。

展望未來，元大期持續為客戶打造優質的交易環境，投入資本支出升級交易平台及優化中後台流程效能，同時致力實踐企業永續，全面推動綠色營運及永續商品、加速推動數位轉型工程，擴大企業影響力與價值，積極以「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標邁進。