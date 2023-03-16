金融股重挫聲中 法人買超這2家

瑞士信貸危機襲來，加上今年股息多較往年縮水，金融族群失望性賣壓出籠，股價重挫，以臺企銀最慘，現金股息僅0.1元、股票股利0.24元，殖利率僅約0.7％，16日股價應聲跳水收跌9.29％，另富邦金、國泰金等跌幅皆逾2％，金融類股指數跌1.91％，加權指數崩跌166.47點、收15,221.12點，為兔年新低。

金融股配息持續向市場投震撼彈，由玉山金的現金0.2元、股票0.4元開第一槍，國票金的0元緊隨其後，如今再加上臺企銀。玉山金、國票金過去的配息政策、盈餘分配率穩定，吸引不少存股族，但今年配息低於以往的盈餘分配率，甚至掛零，引爆賣壓湧現。

台股16日盤面上，隨臺企銀爆量大跌，金融股倒成一片，證券股亦無法倖免，康和證、開發金、中信金、富邦金、國泰金、京城銀、中再保、新光金、玉山金、華南金、三商壽、國票金、元大金、台新金、永豐金等，跌幅1.51％～9.29％以上。除台新金、永豐金外，全數遭法人賣超，賣超張數在72張～3.7萬張不等。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，金融股今年配息不太好，是意料中的事。臺企銀重挫，主要是因為去年營運逆勢成長，投資人對股利發放寄予厚望，結果卻反而發得比去年少，令市場大失所望。至於其他金融股，由於去年營運原本就欠佳，市場對股利期望就不大。黃國偉指出，金融股向來為存股標的，但今年金融股殖利率多在3％左右，4％～5％以上的機率小，相較目前債券殖利率已超過4％，吸引力不足。

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