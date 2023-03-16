中美晶片戰交鋒 大和資本:聯電成最大贏家

大陸、美國兩大強國戰場從貿易戰延燒到晶片戰（Chip war），隨美國可能進一步擴大浸潤式微影、材料出口到大陸的禁令，大和資本證券認為專注於成熟12吋晶圓製造的「非」大陸業者反將受惠，尤以台系晶圓代工廠空間最大，升評晶圓代工二哥聯電（2303）「買進」，推測合理股價62元。

大和資本證券指出，從華為禁令以來，再經歷新冠肺炎疫情觸發需求放大，中、美地緣政治緊張關係的強國對抗，從貿易戰擴大到晶片戰場，長期來講，可能會延緩全球半導體產業的發展，但短期影響相當有限。

當美國擴大對大陸的出口管制，很可能阻礙大陸成熟12吋晶圓的發展腳步，尤其是涵蓋最多元應用的28與22奈米製程。大和資本證券認為，深紫外光（DUV）微影設備禁止輸入到大陸的可能性愈來愈高，最有利非大陸的晶片製造商，尤其台系晶圓代工業者占有大部分的28、22奈米製程產能，受惠幅度自不在話下。

在這樣的背景下，大和資本看好，聯電是最大的贏家，特別是聯電身為全球第二大28與22奈米製程晶圓代工業者，更專注擴張成熟製程；反觀大陸中芯國際身為大陸最大28與22奈米製程晶圓代工業者，看來完全暴露在地緣政治風險之下。因此，大和資本針對兩大成熟製程供應商提出配對交易（pair-trade），建議旗下客戶將資金轉進聯電，同步撤出中芯國際；前者投資評等調高至「買進」，後者則為「中立」。

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