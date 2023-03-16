鍾國忠│國際吹逆風 台股高息優勢吸睛

盤勢分析：

過往3月的漲幅都不易超過2月，因2月漲幅只有1.55％，3月一旦指數來到15,750～15,850點，指數賣壓就會浮現，本波高點出現15,879點跟先前所預設壓力區相近，近日因國際金融事件影響而急速拉回。

過往續漲的3月指數如有遇下跌，其又不會吞噬前一個月漲幅，因此拉回也會抗跌，以2月漲幅1.55％去回推分析，3月收盤如果下跌，指數也不易低於15,265點，16日盤中指數最低雖來到15,186點，因指數已來到此位置附近，投資人此時要信心布局，而不是恐慌殺低。

投資策略：

近期要觀察的因素相當多，首要是國際金融的矽谷銀行與瑞士信貸等後續處理發展，所幸美國2月生產者物價指數（PPI）年增4.6％，遠低市場預期的5.4％與修正後前值5.7％，讓通膨壓力緩解，使得市場升息偏唱鴿。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注營運走勢較強者，從近期類股走勢分析，可發現包括民生、能源、資產、生技醫療、觀光、租賃與太陽能等產業相對抗跌，甚至創高，除了太陽能景氣得再多觀察，其他主要偏向內需或政策受惠，當國際股市不佳時，此部分可多留意。

其二是留意高股息殖利率成長個股，最近國際金融事件影響，又多數國家都有通膨的壓力，也讓市場臆測下周聯準會升息偏向溫和方向，而台股殖利率約5％，當國際銀行營運操作不穩定時，此時全球第一高殖利率的台股優勢也將更讓國際資金看到，因此高股息殖利率股買盤有機會持續增溫，當盤勢不佳或量縮的市況下，可留意這部分族群股。

操作建議：

其一是指數低檔空間將有限，9日KD指標失守50向下來到20與38附近，因上周單周指數量增價跌，至少要花1～2周盤整，以換取市場信心建立，本周已消化一周，預期至少還有一周時間消化，積極投資人不妨可開始留意布局。

二是低檔有四大支撐保護，季線向上交叉年線如預期在3月中旬出現，大格局更有利於多頭，當指數來到15,100～15,300點時，將有四大支撐保護，包含：（1）1月底長黑K低點15,265點附近所建立支撐。（2）去年12月高點15,152點頸線位置。（3）季線目前約15,060點，每天約上揚10～15點，下周後將來到15,150點左右。（4）12,629點與13,981點所連接的上升趨勢線，將在下周後半周約來到15,200點附近。

觀察本波市場籌碼變化，呈現出「新的沒進來，舊的沒離去」，當前述四大支撐構成「點線面」強而有力的低檔支撐時，空手者或先前逢高減碼者已可開始作分批佈局，而非悲觀再殺低。