這檔金融股外資連11賣 倒貨逾20萬張

美國矽谷銀行倒閉風暴驚魂未定，更大咖的瑞士信貸銀行再傳出危機，瑞士央行緊急宣布注資支援，美股道瓊由重挫7百多點，尾盤跌幅收斂，收盤下跌280點。台股受影響今天跳空開低，盤中台積電、大立光除息雙雙失利，賣壓加重，加上金融股與貨櫃航運持續下殺，指數終場下跌166.47點，收15,221.12點，成交量2,417億元。

今天外資賣超121.87億元，投信買超14.56億元，自營商賣超48.03億元，合計3大法人賣超155.35億元。

外資對金融股全面站在賣方，買超前10名中連一檔都沒有，賣超前3名則全部由金融股包辦，包括中信金3.9萬張、臺企銀3.4萬張、玉山金2.8萬張。另外新光金、國泰金、開發金也都在萬張以上。賣超前10名，金融股就佔了6檔。

今天賣超冠軍的中信金，近期已連11賣，累計達20萬1,082張。

此外，外資也持續賣超00878，已連續8日賣超，累計17萬8,341張。貨櫃航運三雄全遭減碼，長榮1.89萬張、陽明8,548張、萬海2,940張。

國內法人表示，今天的下跌黑K棒，已經回測春節開紅盤的跳空缺口，月線下彎形成反壓，技術面有轉弱跡象。今天跌幅較大的是金融股，中小型股則相對抗跌，整體來說市場恐慌氣氛不算太重，且下跌量能未明顯放大，指數維持震盪整理格局機率高。長線投資人可趁這波利空下殺，逢低布局金融股；產業來說，相對看好半導體族群，從矽晶圓、代工到封測以及IC設計等，後續表現有機會比大盤強勢。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)11,019張、英業達(2356)9,903張、仁寶(2324)8,322張、友達(2409)6,595張、中興電(1513)5,829張、飛宏(2457)5,594張、總太(3056)4,378張、京元電子(2449)4,034張、廣達(2382)3,527張、東森(2614)3,162張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)39,196張、臺企銀(2834)34,490張、玉山金(2884)28,630張、國泰永續高股息(00878)28,567張、長榮(2603)18,965張、期街口布蘭特正2(00715L)15,904張、新光金(2888)13,439張、國泰金(2882)11,848張、開發金(2883)11,386張、陽明(2609)8,548張。

（旺得富理財網 王順泉）

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