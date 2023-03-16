缺水又缺電 11檔新能源政策受惠股正夯

國民黨智庫今（16）日召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」記者會，執行長柯志恩指出，前瞻計畫其中水資源建設編列逾千億元，再加上治水特別預算，為何花大錢治水，卻連年缺水？又質疑白天有太陽光電、晚上還有水力發電可補上，但缺水如何保證穩定供電？缺電議題再度被炎上。

氣溫回暖，用電量逐步高升，缺電概念股有望重回盤面焦點，且通膨令美國經濟難以軟著陸，導致投資人對於科技類股較無信心，造成電子族群行情走勢不易延續，此時市場資金會相較青睞新能源政策受惠股。

太陽能與不斷電系統概念股總在缺電之後，成為投資人熱議話題，風力發電、火力發電後續可能都會重新被拿出來討論，惟風力發電多於離岸設置緩不濟急，火力發電對環境影響有所疑慮，最能夠快速響應政策的仍是太陽能產業。

核二廠二號機正式除役，南台灣水情不佳，缺電隱憂升溫，太陽能族群可望有一波短線題材，包括安集（6477）、達能（3686）、碩禾（3691）、茂迪（6244）、國碩（2406）、聯合再生（3576）、元晶（6443）等，不斷電族群有盈正（3628）、大同（2371）、碩天（3617）、旭隼（6409）等。

（旺得富理財網 黃順德）

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