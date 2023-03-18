掌握來電商機 行家點名5檔充電樁概念股

電動車市場要起來，充電樁／站扮演極重要的角色，試想，如果車子開到一半沒電了怎麼辦？為了實現淨零碳排，目前各國政府正積極建設充電站，解決民眾對於購買電動車的疑慮。

產值上看四千億美元

根據世界經濟論壇統計，2040年全球電動車銷售量將達五億輛，每二輛汽車就需要一座充電樁計算，至少要2.9億座，2020年歐盟的車樁比8.5:1、美國車樁比16:1，充電樁嚴重不足。預估2021年到2030年充電樁年複合成長率達32%，產值上看四千億美元。

各國如火如荼展開建設計畫，美國投資75億美元，計畫在2030年以前廣設50萬座充電站及五百萬支充電槍；歐洲投入八百億歐元，預計在2030年前設置350萬座充電站，希望在2050年達到1630萬座充電站目標。

中國是全球電動車發展最快的國家，目前車樁比6:1，預估2030年電動車達6,500萬輛，目標車樁比1:1，還有六千萬座的缺口。

充電樁是一個整合電源供應、資料通訊、物聯網的產品，光只有充電樁還不夠，充電站還包含電源管理、電力分配、儲能系統等，是一個微電網的概念，隱含的商機非常具想像空間，相關廠商如下：

1.台達電：

以供應器起家，目前是全球最大交換器電源供應器廠，最近幾年跨足能源管理，2020年推出雙向充電樁，把電動車轉化為備用能源車，成為臨時的緊急供電裝置。

2021年與日本合作，建立充電樁示範中心，除了充電樁之外，還擴及儲能解決方案，可調控電網、電網區域中心等，目前特斯拉及前十大車廠皆為其客戶。2021年再度攜手北基加油站，計畫在2025年前於全台建置四百支快速充電樁及擴點二百座充電站。

2.華城：

大家所熟知的離岸風電概念股，是離岸風電陸域供電系統的工程商，2015年推出E-value充電樁，台灣市占率40%，有近三分之一特斯拉車主是華城的客戶。華城有電力、電機的專業背景，太陽能板、充電樁、儲能系統、雲端APP皆一手包辦，也獲得賓士車廠的合作。

3.中興電：

推出iCharging充電樁，快充結合智慧電網系統，可滿足國道電動車主高速充電需求。去年拿下湖口、清水、東山及等四個國道休息站服務區、二十四個電動車充電站，為期八年營運權標案。今年再拿下國道蘇澳、泰安服務區南北向、關西、仁德服務區南北等六站共計四十四個電動車快充停車位營運權標案。

另外，中興電旗下的嘟嘟積極轉型為電動車充電停車場，在台北市有超過三四○處加盟或直營的停車場，可說是未來一大商機。

4.飛宏：

電源供應器廠商，全球市佔排名前十大，由於電源供應器競爭激烈，營運虧損，2020年跨入充電樁市場，獲利逐漸拉高，扭轉虧損局面。

飛宏掌握充電樁關鍵零組件，有自製能力，毛利率高達10%~20%，2020年切入奧迪Audi、Volvo、Jaguar供應鏈，2021年與殼牌簽約，成為其充電設備供應商，布局全球市場。同年，台泥參與飛宏私募，砸15.1億入股飛宏，跨足充電樁市場，台泥DAKA園區設置的充電站，即是用飛宏的充電樁。

5.健和興：

端子製造商，端子是連接器的一環，廣泛應用在風力、太陽能、儲能系統、充電槍、5G基地台，健和興是華為、中興通訊電源供應連接器的主要供應商，營收比重：綠電佔70%、車用佔19.5%、家用佔10%。

車用產品分為連接器和充電槍，充電槍打入特斯拉及歐美車系，佔營收10%~15%，未來特斯拉若爭取到美國充電樁75億基建大餅，健合興將直接受惠。

（理財周刊 第1177期 蔡武穆 ）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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