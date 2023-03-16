外資連三天賣超台股 台積、大立光都貼息

瑞士信貸再度點燃市場對銀行類股恐懼，台積電（2330）今（16）日除息行情不利，加上金融股可能曝險引發殺機，台股收盤創兔年開紅盤以來新低。今日外資（不含外資自營商）賣超121.8735億元，投信買超14.5573億元，自營商賣超48.031億元，三大法人賣超155.34億元。

隨著美國的矽谷銀行倒閉利空衝擊，外資本周以來變得更保守；連續三個交易日賣超台股，累計三天即大幅賣超476.76億元。今日本土自營商也續大幅賣超48億元，只有投信唯一買超。

本月以來，國際金融市場動盪，外資也轉為偏空操作；3月至今日止，外資賣超台股近900億元，達897.84億元，相比1月的買超2,007.5億元，2月的買超255.75億元，外資本月恐轉向賣超。今年至今日止，外資則仍買超台股1,365.4億元。

美國接連爆發銀行倒閉事件使聯準會下周大舉升息的預期降溫，但股匯同步承壓，今日台北股匯市場齊跌，新台幣中斷升值步調，今日中午收盤，新台幣兌美元為30.644元，貶值5.2分。

受到瑞士信貸風暴影響，台股今（16）日跳空開低，台積電（2330）、大立光（3008）除息行情失靈，金融股遭到空方狙擊，航運股以長榮（2603）為首也續弱，聯電（2303）及部分高價IC設計股力撐多頭。加權指數終場下跌166.47點或1.08％，收在15,221.12點，創兔年開紅盤（1月30日）以來新低，成交值2,417.8億元。

台積電今天除息交易，盤中一度翻紅，終場不敵賣壓收低3元為505元；大立光也陷入貼息。

整體電子類股指數跌幅仍未失控，聯電逆勢上揚，高價IC設計股世芯-KY（3661）漲停領軍，譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）均收高。NB族群英業達（2356）勁揚近3％，廣達（2382）續強。

瑞士信貸事件導致市場憂心金融風暴，下午金管會將公布金融業曝險資料，金融股全面嚇跌，台企銀（2834）因股利低於預期，股價摜到跌停，大型金控也受波及，中信金（2891）、開發金（2883）以及國泰金（2882）、富邦金（2881）股價同步探底。

（時報資訊 沈培華）

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