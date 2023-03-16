股票試搓推新制 網噓:取消盤前試搓很難?

台股開盤前30分鐘股票試搓的制度，一直為外界詬病不具參考意義，甚至淪為主力透過大量不實掛單意圖左右股價，為防主力大量掛假單操縱股價，證交所、櫃買中心宣布上市櫃暫緩開盤措施3/20上路。但此舉網友仍不買單，網路上一面倒爆出噓聲，直言「取消盤前試搓不就好了，完全沒必要的東西」。

證交所2014年推出開盤前30分鐘股票試搓的新制，而部分主力則利用盤前試搓制度，以漲停或跌停價格大量掛單，試圖透過「假單」營造多空氛圍，直到開盤前1分鐘再緊急抽單，藉此操縱股價。

為防堵主力在台股開盤前掛假單影響股價，左右投資人判斷，證交所與櫃買中心將自3月20日起，只要單一個股在開盤前1分鐘前變更買賣量高達三成，該檔個股將暫緩2分鐘開盤。

主觀機關修改30分鐘股票試搓的新措施，網友完全不領情，在網路上一面倒狂噓「搞那麼麻煩，改成不能撤單不就好了」、「什麼白癡制度，直接取消很難嗎？」、「證交所員工一定都天才」、「取消試戳不就好 簡單事複雜做」、「早就不看試撮了，到底還有誰在信」、「改成9:00前的掛單 不能取消就好了」、「取消試搓等於認錯 證交所怎可能錯」、「德政，以後台股9:02開盤」。