現金為王遭拋售 這族群重摔近3%成重災區

台股受累瑞信危機，兩大咖台積電（2330）、大立光（3008）除息大戲使不上力，在低氣壓盤旋下大跌逾百點，呈現連3黑走勢，玻陶股在台玻（1802）領跌下全軍覆沒，個股全都跌，類指重摔近3％成重災區。

台玻（1802）日前公布111年度財務報告，營業收入438.59億元，稅前淨利6.01億元，歸屬於母公司業主虧損7.2億元，基本每股損失0.25元，決議不分配股利，近日遭法人偏空操作，股價直直落，今日下殺3％，來到逾4個月低，上演20元保衛戰。

凱撒衛（1817）去年獲利2.91億元，每股盈餘4.04元，擬配息2.3元，殖利率逾5％，2月營收為1.31億元，年增40.89％，遭流彈波及，今日帶量大跌近3.5％，半年線拉警報。

和成（1810）去年獲利1.57億元，每股盈餘由前年3.3元降至0.46元，也遭賣單調節下殺3％，來到波段低。

台玻（1802）、冠軍（1806）指出，兩岸房地產景氣雖處調整期，隨著大陸解封及當地政府提出振興房市措施利多釋出，且國內房地產市場仍有剛性需求，預期下半年表現將優於上半年，全年營運則審慎看待。

（時報資訊 龍彩霖 ）

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