開發金、仁寶等15檔投信作帳 行情看俏

不畏台股近來大震盪，投信連18日買超合計超過320億元，隨著即將來到3月下半旬，投信作帳行情蓄勢待發，篩選投信連買，且連買期間合計買超逾1萬張有15檔，包括開發金（2883）及仁寶（2324），第一季作帳行情看俏。

全球股市近來不平靜，受到美國忽鴿忽鷹、矽谷銀行倒閉等衝繫，台股也在15,300～15,600點之間震盪，萬六大關面臨上檔沉重壓力，始終攻不過去，投信與八大官股券商扮演市場重要穩定力量。

台股15日雖然受到美股四大指數強彈，尤其費城半導體指數大漲3.03％，激勵台股半導體股也強彈，但逢高獲利了結賣壓不輕，留長上影線，加權指數也跟著開高走低，最後收小漲27點。

投信15日依然力挺台股，買超26.45億元，累計已連18日買超，合計買超金額達320.58億元，篩選近來投信仍不離不棄，連4日～28日買超，且在連買期間合計買超達1萬張以上的上市股有開發金、仁寶、元大金、兆豐金、英業達、光寶科、東元、宏碁、中鋼、日月光投控、遠東新、台灣大、中華電、廣達、上海商銀等。

這15檔個股中，電子股八檔、占逾半數，另外七檔非電族群中，也有四檔為金融股，金融股雖接連遭逢去年獲利銳減、股利不優以及近來受矽谷銀行風暴衝擊，市場擔心台灣金融業有曝險部位，但投信則逆勢逢低加碼受影響較小的金控股及銀行股。

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