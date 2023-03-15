公股行庫股利 恐全面縮水

財政部長莊翠雲15日率八大公股金控、銀行董總赴財委會備詢，各上市公股金控的股利配發水準再成焦點，六家公股金控或銀行董座都表示今年會發股利，但不會比去年好，台企銀已率先在15日召開董事會，通過今年配發每股0.34元股利，其中0.1現金股利、0.24元是股票股利，合計低於去年的0.47元。

台企銀去年獲利較前一年倍翻，但今年股利卻較去年縮水，對此，台企銀指出，在發放股利時，必須減除股債投資評價對淨值帶來的影響，因此儘管去年獲利年成長約1倍，但考量股債市價等因素後，股利比去年減少。

據了解，其他公股金控在今年股利配發政策上，也將維持與台企銀同樣調性，受到股債評價損失影響，今年總股利水準應會少於去年，包括兆豐金、第一金、合庫金有子銀行列入國內系統重要銀行（D-SIBs）的金控，今年股票股利配發比重將大幅拉高。

六家上市公股金控、銀行董事長在立院回答立委提問今年股利政策時，以舉手表達今年會發股利，但再被問及「是否比較去年好」時，卻全部沈默，顯示今年股利、尤其現金股利，已確定因為股債投資評價損失、強化資本適足率等因素，將是全面縮水。

立委並質疑歐美企業獲利回饋在員工薪資福利上，都有超過50％的水準，但台灣目前僅48％，應該要再增加。莊翠雲答詢說，包括台銀、土銀、輸出入銀行等三家國營銀行，目前薪資已與公務人員脫鉤另有規定，至於已民營化銀行，則各由自己的薪給制度來決定。

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