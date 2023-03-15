台積電、大立光填息秀 法人看好

台積電、大立光除息秀16日同步登場，15日股價雙雙開高走低，投資人棄息賣壓重。投資專家看好兩大重量級公司填息行情，認為大立光未來產業前景看好、股價基期低，台積電產業前景穩定，僅2.75元股息，填息機率高，惟15日歐美股市大跌，短線會受影響。

據統計，台積電過去5年（2017～2021年）平均填息天數為3天，近年開始採季配，更是多次出現秒填息及當天填完息；大立光則因從2017年8月寫下歷史新高6,075元來，一路大跌，所以過去5年未曾填息，但去年8月18日配2022年上半年39.5元股息，因當時股價僅2,000元出頭，對照目前股價2,315元呈現完全填息。

美股14日強彈，台股15日開盤大漲，但台積電、大立光除息暖身秀只上演半場，台積電終場收511元，僅上漲1元，但高低差6元；大立光收2,315元、跌15元，高低價差為65元，投資人逢高出脫、棄息賣壓重。外資同步賣超各2,123張及31張。

台新投顧副總黃文清、統一投顧董事長黎方國均認為，台積電產能利用率可望回升。

此外，由於效能、良率考量，去年已見高通陸續轉單至台積電，使台積電先進製程市佔率持續提升；長期仍看好台積電先進製程技術領先，市佔率維持高檔，有機會填息。

至於大立光，黃文清及黎方國分析，受惠今年中國手機出貨量有望逐季成長，中系手機品牌回溫；看好中系手機品牌陸續推出中高階新機。其中，華為將於2023年3月推出P60和Mate X3，將帶動高階鏡頭需求復甦；展望下半年，iPhone 15基本款主鏡頭升級為48MP，旗艦款Pro Max導入潛望式鏡頭，產品難度提升有望提高大立光的供貨比重和產品平均售價（ASP），有機會填息。

萬寶投顧董事長朱成志指出，台積電及大立光第二季以後營運會明顯成長，看好這二家重量級公司長線投資，未來都有機會填息，但短線因歐美股市籠罩在瑞信財務重大缺失利空下，16日填息行情「短線可能會不好」，因為權值股仍有外資提款壓力。