台股力守馬奇諾防線 短線高點上看這數字

美國2月消費者物價指數（CPI）符合預期，激勵美股反彈，台股15日也隨之一度大漲逾百點，最高觸15,526點，雖終場漲點收斂，但仍守穩「馬奇諾防線」15,300點、收在15,387點，成交量略增至2,468.97億元；專家認為，台股技術指標有轉弱跡象，短線維持區間盤整，高點仍有望看到15,800點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股近日雖隨著國際股市下跌，但抗跌力道十足，仍未跌破15,300點關鍵的跳空缺口，大盤指數位階相對美股高，但目前技術指標已有轉弱現象，週KD指標高檔交叉向下，台股短時間最好的情況就是維持15,300點～15,800點的盤整格局，在15,300點未正式跌破前，對盤勢也不用太悲觀。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示，短線上矽谷銀行倒閉風波在美國政府出手後暫時對股市衝擊淡化，而市場轉向預期美國聯準會（Fed）3月升息應該會偏向鴿派使得美股止跌反彈，由於台股相對美股而言，位階相對偏高，外資主力操作偏向觀望保守，加上產業基本面仍有疑慮，造成在半導體與IC設計等電子族群表現平淡，而資金以輪動方式轉向電機、生技醫療與電器電纜等族群表現較佳。

湯麒國指出，台股短線上月線之上壓力沉重，加上後續面臨升息不確定性，觀望氣氛濃厚，目前台股最強勢頂多就是以守代攻維持區間震盪格局。關鍵時間轉折3月23日Fed公布升息動向之前，多方操作以季線約15,000點當作重要支撐判斷，而若量能無法有效增加，則指數表現空間也將受限，格局仍會以類股輪動為主，預估指數將在15,200點～15,700點區間整理。

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