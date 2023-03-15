張愷凌│調整持股 聚焦生技、傳產、高殖利率

國際經濟情勢：

矽谷銀行倒閉風波，有望暫時告一段落，市場在歷經這幾日動盪之後，周二銀行股終於回神，其中，第一共和銀行強彈近27％，連帶挽回市場信心，且因美國主管機關積極介入，各界推測，近期事件不致再度擴大，情緒得到平復之後，美股四大指數勁揚。

但國際股市仍是有待考驗，首先，若回歸經濟面，美國與歐元區2月的核心物價還未見到明顯降溫，一旦就業市場熱度下滑，受薪階層的購買力將隨之動搖。其次，高物價的困擾正襲捲世界各國，如要解決這個難題，升息將是必要之惡，因此各國央行未來風向，保持緊縮政策的可能性較大，以Fed通膨目標2％而言，還有很長的一段路要走，恐要到2025年才會達標。

最後，本次矽谷銀行事件，投資機構勢必重新審視風險，對於股票評價也將因此調整，想恢復到先前的樂觀情緒及持股水位，有相當的難度，總而言之，本次事件對往後的影響才是關鍵，包含風險及評價的改變、新創企業能否度過難關、甚至對於中期經濟干擾等等，皆為美股增添變數，建議在最弱的道瓊指數重新站回年線之前，不宜過度放大部位，輕倉操作、短進短出，是現階段較好做法。

投資策略：

台股先前相較國際盤抗跌，但現在卻有抗漲的情況出現，原本美股勁揚，帶動15日加權指數開高一度大漲逾160點，但就在觸及5日均線反壓之後，大盤走勢快速回落，並回吐大部分漲幅，終場僅小漲27點，收在當日最低，並留下超過百點上影線；根據當前狀況，盤勢該攻未攻，本就是不利的訊號。

再者，外資有提款的跡象，昨日大盤上漲，外資卻反手調節，且近五天賣超600億元以上，籌碼有鬆動的疑慮。回顧今年盤勢，1月台股大漲1,127點，外資大買2,007億元，2月台股再漲238點，外資加碼256億元，可見兩者具有一定關聯，而現在外資的動作轉向，指數回檔的可能性自然不小。

以技術面而言，KD、MACD均落入空方訊號，盤勢恐有再度回測的可能，至於多方防守點位，先看1月31日低點15,265，如果有守，短線就有止跌回穩契機，但在技術指標翻揚之前，不易有連續性漲勢，若逢短線反彈，建議減碼降檔，並轉進防禦性族群，如生技、傳產、高殖利率等。

投資主軸上，在電子股方面，由於第一季已接近尾聲，築夢行情大致告一段落，先前市場已經反應下半年獲利回升轉為反應季報與全年展望，建議適度調整持股，並將資金轉往以殖利率考量的防禦性標的，待股價回穩後再重新調高風險部位，長線可關注AIoT、HPC、伺服器等。至於傳產，具備避險性質，可望吸引買盤進駐，短線可鎖定航太軍工、鋼鐵、能源、散裝航運。