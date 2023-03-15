潤泰新21張腳麻跑不掉 老手：放3年再看

潤泰新去年每股賺3元，但宣布不派股利，同時將現金減資10%瘦身，股價今開盤就跌停躺平鎖死，有小股民詢問潤泰新減資要放著存股嗎？網友回答現在要賣也賣不掉，如果無資金壓力不如先擺著；法人分析，潤泰新今年入帳案有包含「潤泰文樺」，另外還有建案今年陸續完工，今年的營收可望不輸去年。

有網友在股市爆料同學會上表示，手上有21張的潤泰新，是不是該跑了？「我存股沒必要受這個氣吧！雖然很少張，不過也支持7年了，賺錢不配給股東，增資玩再減資，是不是過分了？」也有網友開問：「請問各位大大們，潤泰新減資要繼續放著存股嗎？還是賣掉呢？」

網友正反意見都有，有網友說已經賣掉70張，手中還剩30張，等減資完之後再找機會進場；也有網友認為，先出一趟，就算要買也要等減資之後；其他網友則說「最近才買了6張，好痛」、「腳麻跑不掉」、「都不發股利了，還存甚麼股」。

明年回復正軌 力拼本業持續成長

但也有網友表示，「存7年為何要跑？公司要倒了嗎？就只是沒配股息罷了…你在公司上班7年，公司福利很棒，只是今年年終沒發，就要辭職？」、「南山的影響甚巨，2~3應該會有所改善，不想賠錢賣得等3年後再打開看就沒虧損了。

法人指出，減資對股東權益並不會影響，過去因為配息不錯，現在正是公司低潮，如果當初看好的點沒改變，就可以持續持有。

潤泰新減資後股本將從目前的316.02億元瘦身為284.4億元，減資後每股淨值將從目前的24餘元提高到27元左右。

潤泰新協理陳柏宇表示，雖然今年無法配發股利給股東，不過明年相對會回到正軌，以目前工程進度觀察，除去年完工的新案會有大約5成、陸續在今年持續認列外，還有會「潤泰信義」、新北市「潤泰左岸生活」等新案完工交屋，另外新成屋「潤泰敦峰」、「松濤苑」也持續銷售入帳，力拚業績持續成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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