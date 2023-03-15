15,400失守 專家:短長期可這樣買

2月CPI符合市場預期，美國通膨持續降溫，令強勢升息擔憂減緩，周二美股四大指數全面大升，道瓊止5連跌，費半更大漲3.03％。周三台股開漲65.57點報15,425.99點，晶圓雙雄強拉，長榮股利政策亦刺激股價攻高，推升指數高漲166.31點，最高達15,526.73，一度重回15,500點整數關卡，不過金融、鋼鐵、航運翻黑，電子漲幅亦略收斂，午後溜滑梯式下跌，漲幅縮水，終場收在最低，失守15,400。

周三終場，加權指數上漲27.17點或0.18％，報15,387.59點，成交量略增2,433.27億元；櫃檯指數上漲1.46點或0.72％，報205.07點，成交量增至653.63億元。

權值王台積電（2330）開高5元至515元，盤中最高達516元、漲幅1.17％，但午後漲幅收斂，一度觸及平盤價，終場收漲0.20％或1元，報511元；聯電（2303）則上漲近2％，日月光投控（3711）、鴻海（2317）、台達電（2308）等皆紅盤作收。

高價股方面，股王信驊（5274）一度觸及2800元關卡，上漲5.06％，午後溜滑梯式下跌翻黑收跌0.19％；股后大立光（3008）盤中最高2,375元，同樣翻臉收跌0.64％。力旺（3529）盤中更大漲6.1％，衝上2,000元大關，終場收斂僅漲2.39％；IC設計股漲幅略收斂，聯發科（2454）、祥碩（5269）漲幅大幅縮水，但旭隼（6409）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、譜瑞-KY（4966）仍漲幅亮眼，亞德客-KY（1590）漲幅達2％以上，世芯、譜瑞重登千金位，台股重回9千金榮景局面。

上市電機、電纜均上漲超過1％，漲幅居前茅，當中個股如高力（8996）、羅昇（8374）、中電（1611）漲幅居前；生醫、通網、電子零件、水泥漲幅0.5％以上。電子、半導體略增約0.4％，成交比重略增。而百貨跌1.47％最劇，航運、鋼鐵、金融後繼無力翻黑，跌幅居前。

貨櫃三雄股利政策全數出爐，長榮（2603）擬配息70元，配發金額及配發率居三雄之冠，萬海（2615）股利政策則較為保守，長榮開高後走疲收黑，與萬海雙雙跌2％，陽明也跌幅超過1％。而航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）撐盤收漲約1％，遠雄港（5607）更大漲8.71％，為航運股扛壩子。

潤泰新（9945）因轉投資南山人壽提列特別盈餘公積，即使去年房地產本業，仍無法配息，並在周二宣布減資10％。周三股價直接摜至38.35元跌停價，終場鎖住作收，創下2020年10月16日以來的約2年5個月低點。而中美晶（5483）入股盛達（3027）成最大法人股東，中美晶、盛達兩公司股價齊漲。

個股成交量方面，長榮、陽明居前五，飛宏（2457）、新光金（2888）、聯電、華航、群創（3481）、中信金（2891）等均交易熱絡。

周五為台指期結算日，漲幅收斂，未能奪回5日線，且5日均線下滑，追價狀況不積極，市場持續屏息下周二的FED利率決策。國泰證券證期處協理簡伯儀認為，短線來看需關注五日均線是否站穩，以及後續指標是否轉強，短期仍AI相關半導體、IC設計族群，長線則看好重電發展趨勢。分析師則評估，目前行情較不穩，短期宜多看少做。

（時報資訊 葉時安）

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