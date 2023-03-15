外資賣超69億 台股趨堅 觀察兩變數

外資賣超69億 三大法人賣超台股91億元

外資等三大法人周三（3/15）合計賣超台股91.74億元。包括外資與陸資賣超69.59億元；投信法人持續逢低加碼，買超26.45億元；自營商自行買賣部分係賣超18.87億元，避險部分係賣超29.73億元，合計單日賣超48.6億元。

業內人士指出，台股今開高之後，始終在平盤之上行進間清洗持股信心不足浮額，但終場收在最低點15387.59點，遺有長上影線，顯示上檔亟思解套賣壓不輕。

短期盤勢似已提前趨向5月報稅前之整理盤，在未來兩岸關係發展與美中科技戰風險變數仍待觀察下，不排除新一波整理時間將拉長，短期基本面先觀察上市櫃3月營收是否回溫，再追蹤Q2稼動率、產品報價及庫存狀況是否持續改善，做為逢低布局參考。

基本上，高速運算、低軌衛星、聊天機器人、元宇宙與電動車等相關供應鏈概念，與政策面力挺的綠能（太陽能、儲能、風電與不斷電）、生技與半導體等概念股，可望依題材輪動並領先盤勢發展，值得注意。

（工商時報 數位編輯）

金融、貨櫃翻黑 台股終場漲27.17點

美股反彈收高，台股今天在電子股止穩及航運股力挺下，指數一度上漲逾160點、突破15500點關卡，午盤後金融及貨櫃族群翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在今天最低15387.59點，上漲27.17點，成交值新台幣2428.61億元。

電子股今天上漲0.4%，成交比重約55%；航運股下跌0.74%，成交比重17%，金融股跌0.35%，代表中小型股的櫃買指數上漲0.72%。

電子權值股台積電終場收511元，小漲0.2%；鴻海收102.5元，上漲0.49%，聯發科翻黑下跌0.39%，收在758元。

貨櫃航運股長榮將配發每股70元現金股利，今天股價開高走低翻黑，終場下跌2.34%，收167元，成交量14.7萬張；陽明、萬海分別下跌1.48%、2.07%。

金融股開高走低，富邦金跌0.35%，收56.5元，國泰金下跌0.12%，收41.5元，中信金跌0.69%，以21.55元作收。

富邦投顧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步有望放緩，美股收高，抵銷金融風險疑慮、外資賣超負面衝擊，但台股月線走跌，週指標表現不佳，大盤反彈力道有限，仍為區間震盪格局。

（中央社）

《盤後解析》15400溜滑梯 短長期這樣買

2月CPI符合市場預期，美國通膨持續降溫，令強勢升息擔憂減緩，周二美股四大指數全面大升，道瓊止5連跌，費半更大漲3.03%。周三台股開漲65.57點報15425.99點，晶圓雙雄強拉，長榮股利政策亦刺激股價攻高，推升指數高漲166.31點，最高達15526.73，一度重回15500點整數關卡，不過金融、鋼鐵、航運翻黑，電子漲幅亦略收斂，午後溜滑梯式下跌，漲幅縮水，終場收在最低，失守15400。

周三終場，加權指數上漲27.17點或0.18%，報15387.59點，成交量略增2433.27億元；櫃檯指數上漲1.46點或0.72%，報205.07點，成交量增至653.63億元。

權值王台積電(2330)開高5元至515元，盤中最高達516元、漲幅1.17%，但午後漲幅收斂，一度觸及平盤價，終場收漲0.20%或1元，報511元；聯電(2303)則上漲近2%，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等皆紅盤作收。

高價股方面，股王信驊(5274)一度觸及2800元關卡，上漲5.06%，午後溜滑梯式下跌翻黑收跌0.19%；股后大立光(3008)盤中最高2375元，同樣翻臉收跌0.64%。力旺(3529)盤中更大漲6.1%，衝上2000元大關，終場收斂僅漲2.39%；IC設計股漲幅略收斂，聯發科(2454)、祥碩(5269)漲幅大幅縮水，但旭隼(6409)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)仍漲幅亮眼，亞德客-KY(1590)漲幅達2%以上，世芯、譜瑞重登千金位，台股重回9千金榮景局面。

上市電機、電纜均上漲超過1%，漲幅居前茅，當中個股如高力(8996)、羅昇(8374)、中電(1611)漲幅居前；生醫、通網、電子零件、水泥漲幅0.5%以上。電子、半導體略增約0.4%，成交比重略增。而百貨跌1.47%最劇，航運、鋼鐵、金融後繼無力翻黑，跌幅居前。

貨櫃三雄股利政策全數出爐，長榮(2603)擬配息70元，配發金額及配發率居三雄之冠，萬海(2615)股利政策則較為保守，長榮開高後走疲收黑，與萬海雙雙跌2%，陽明也跌幅超過1%。而航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)撐盤收漲約1%，遠雄港(5607)更大漲8.71%，為航運股扛壩子。

潤泰新(9945)因轉投資南山人壽提列特別盈餘公積，即使去年房地產本業，仍無法配息，並在周二宣布減資10%。周三股價直接摜至38.35元跌停價，終場鎖住作收，創下2020年10月16日以來的約2年5個月低點。而中美晶(5483)入股盛達(3027)成最大法人股東，中美晶、盛達兩公司股價齊漲。

個股成交量方面，長榮、陽明居前五，飛宏(2457)、新光金(2888)、聯電、華航、群創(3481)、中信金(2891)等均交易熱絡。

周五為台指期結算日，漲幅收斂，未能奪回5日線，且5日均線下滑，追價狀況不積極，市場持續屏息下周二的FED利率決策。國泰證券證期處協理簡伯儀認為，短線來看需關注五日均線是否站穩，以及後續指標是否轉強，短期仍AI相關半導體、IC設計族群，長線則看好重電發展趨勢。分析師則評估，目前行情較不穩，短期宜多看少做。

（時報資訊 葉時安）