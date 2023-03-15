3/15上市、櫃企業營運快報

今（3/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.東陽(1319)2月自結合併稅前淨利2.53億元，年增317％，創下歷年同期新高；前2月自結累計合併稅前淨利2.96億元，年成長64％，為3年同期累計新高，每股稅前盈餘0.49元。

2.櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」首場於3月23日由「富櫃200」領軍，全球電子紙廠元太(8069)、全球前五大導線架供應商長科*(6548)及致力於工業用儲存裝置系列產品宜鼎(5289)等3家說明公司財務業務及產業概況。

3.卓越(2496)公布2022年財報，全年合併營收7.02億元，年增6％，歸屬於母公司稅後淨利0.79億元，年增38％，每股稅後盈餘4.16元。陳立教育、陳立小學堂在多元開課、擴大招生、同業結盟等發展下，整體教育收入保持成長態勢，2022年擬配發每股3.3元現金股利，股利配發率79.33％。

4.DIGITIMES研究中心指出，因出貨基期較低加上巿場回補部分存貨，使全球前五大筆電品牌2023年2月整體出貨月增達17％、規模大致重返疫前水準。展望後市，因通路與料件庫存開始有效下降，品牌庫存回補與新品放量將更為顯著，預期3月出貨可望月增逾15％。

5.為替國旅增加新鮮感並鼓勵民眾就近旅遊，凱撒飯店連鎖旗下6家都會型飯店首度攜手本土酒精性飲料品牌「Spring Vodka」兔子酒推出「城市尋味 Find My City Way」住房專案，入住即可獲得聯名品牌精心設計的「Way To Drink」禮盒，內容結合「城市訪旅」及「調酒DIY」元素。

旅人可依飯店精選玩樂地圖漫遊大台北，再搭配特色店家飲品調製專屬微醺味，讓旅人帶著旅行、以「味」尋「Way」，以有趣而隨性的步調玩出國旅新花樣，即日起至6月30日止兩人同行2,599元起。

6.亞力(1514)公布111年財務報告：營業收入77.09億元，稅前淨利5.92億元，本期淨利5.25億元，歸屬於母公司業主淨利5.08億元，基本每股盈餘2.15元。

7.捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)董事會通過2022年財報，第四季本業營運雖見回升，惟受業外匯損拖累導致虧損加劇，每股虧損0.66元創歷年新低。不過，全年營運仍維持獲利，配合業外收益挹注，每股盈餘0.88元，為近5年低點。