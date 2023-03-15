卓越擬配息3.3元 現金殖利率6.4％

教育類股卓越（2496）公布去年營收7.02億元、歸屬母公司稅後純益0.79億元、每股稅後盈餘4.16元，分別年增6.09％、38.32％、37.75％，董事會決議擬配息3.3元，配發率79％，以14日收盤價51.6元計，現金殖利率6.4％。

卓越去年合併營收、稅後純益、每股稅後盈餘分別年增6.09％、38.32％、37.75％，營運獲利表現寫近四年同期新高。其中，在國中、國小領域業務的突破，營收佔比從2021年的25.02％增至去年的29.08％，有效增添集團營運成長動能挹注。

卓越推廣多元素養課程、調整業務銷售結構、成本與費用管控下，去年毛利率、營益率分別達50.15％、13.53％，較2021年的48.42％、11.71％提升，全年毛利率改寫歷年新高。

展望未來，卓越全力擴大整體營運成長，旗下陳立教育去年第三季新增新莊分校國中部，針對全台11間分校擴大國中招生計畫，加上已完成高雄地區國中補教實體業者「易禾教育」合作營運模式調整等，有助挹注高中、國中領域業務動能。其次，拓展具有數學邏輯思維概念的「Brain Max 桌遊教具」學習系統業務合作。

卓越今年起進一步拓展成人職教領域整合，目前持有學米（股）公司股權47.43％，打造「學米XUEMI」全方位線上學習平台，提升卓越與同業間差異化課程服務之競爭優勢，創造未來營運向上動能。

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