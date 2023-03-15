成衣族群配發率、殖利率 股后輾壓股王

近期股利行情成為盤面焦點，成衣股股王儒鴻（1476）、股后聚陽（1477）去年獲利、股利揭曉，以配發率及現金殖利率來看皆由聚陽勝出，14日股價盤中漲幅約4.5％，儒鴻則在外資與本土法人看法不同調下，股價維持在平盤附近遊走。

聚陽去年稅後淨利35.14億元、年增32.37％，EPS為14.53元，董事會決議每股擬配發現金股利14.5元，配發率99.79％；若以13日收盤價214元計算，現金殖利率約6.77％。

聚陽表示，先前對今年匯率有較悲觀的預估，但目前來看，狀況不至於太糟，全年營運應可保持穩定成長，考量前述因素及在手現金充裕，董事會決議將去年獲利全數分享給股東，配發率近100％，配發金額為史上最高。

儒鴻去年稅後淨利67.9億元，年增31.9％，EPS達24.75元，董事會決議擬每股配股現金股利17元，配發率約69％，以13日收盤價455.5元計算，現金殖利率約3.7％。

近期外資對儒鴻調升投資評等，其中，滙豐證券升評「買進」，推測合理股價估值由420元，一口氣調高至565元，並看好股價由現在起表現將超越同業。摩根大通認為，儒鴻經第一季考驗，即將脫離營收年減的谷底，產業下行循環通常持續四至六個季度，加上通路客戶持續打消庫存，因此，對於下半年重新拉貨持樂觀態度，給予「優於大盤」投資評等。

群益投顧則認為，預期今年第二季在客戶庫存調整結束後，儒鴻營收表現可望逐季回溫，但在經歷疫情期間的積極下單造成庫存問題後，客戶的下單策略已經轉趨保守，預期今年第二、第三季的營收雖有回升，但仍將明顯低於去年同期水準。考量疫情紅利已經不在，預期2023年獲利將下滑，維持儒鴻的投資建議為「中立」。

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