潤泰新摜跌停 股民哀嚎：還是炒房最安全

身為綜合持股南山人壽25.11％的大股東潤泰新（9945），成也南山、輸也南山，去年深陷「淨值風暴」，加上前年因南山獲利大噴出、潤泰新大手筆配發5元股票股利，使得去年股本一舉擴大至316億元，雖然去年房地產本業大賺，但昨（14）日宣布，卻發不出股利給股東，零股利、加上還要減資1成，今（15）日一開盤，就被摜入跌停，重挫9.98％，鎖在38.35元，股民一片哀嚎。

今天討論度最高的個股焦點之一，就是潤泰新。早盤開出後，賣壓排山倒海而來，盤外委賣張數達6萬多張。

有些股民開酸「表現符合昨天預期」，也有人自嘲「還是炒房最安全」，但也有人認為「利空就是未來的利多，等降息再來看看潤泰雙雄」。

潤泰新表示，去年雖然房地產本業獲利大幅成長，但股本擴大，因此壓低每股稅後純益到3元。

潤泰新表示，去年南山人壽受到股債市雙雙受挫所影響，淨值大幅縮水，經過資產重分類後，淨值轉正，但金管會規定必須保留特別盈餘公積，潤泰新也不必因轉投資南山而認列未實現損失；不過也因為有金融資產跌價損失，因此潤泰新也在保留盈餘特別公積中提列有384億元，因此潤泰新在獲利、保留盈餘上，都無法配發股利給股東。

雖然潤泰新董事會一度考慮，是否要拿資本公積出來配發股利，但最後還是決議，辦理現金減資1成，退還股東股款1元。

今天一開盤，潤泰新股價如原先預期，吞下一根跌停，強鎖在38.35元。