存金融股手抖？達人曝這類股可優先投資

美國銀行業爆發倒閉風暴，短短一周內3家銀行接連垮下，包括Silvergate、矽谷銀行、Signature Bank等；再加上先前國內金融股如玉山金等，陸續公布股利不如預期，使得存股族對於向來喜愛的金融股信心動搖，不知道是否該繼續長期投資下去。

美國金融股暴雷，讓投資人更加關切國內金融業的營運體質，金管會昨天特別從金融業韌性指標、公司治理效能及審慎監理等3面向檢視，強調國內金融業有足夠經營韌性，請投資人安心。

國銀資本適足比率些微下降，仍遠高於法定最低門檻

一、金融業韌性指標：2022年底國銀普通股權益比率11.17%、第一類資本比率12.48%、資本適足率14.7%，備抵呆帳覆蓋率為910.46%、逾放比率為0.15%，流動性覆蓋比率134.6%、淨穩定資金比率138.27%。相較2021年底，2022年底國銀資本適足率下滑，主因去年美國升息、俄烏戰爭等總體經濟衝擊，雖然國銀資本適足比率些微下降，仍遠高於法定最低門檻。金管會評估，國銀具有強韌風險承受能力、良好資產品質、健全流動性指標及穩健獲利動能。

二、公司治理效能：國銀會針對存款戶建立集中度及預警監控機制，也會持續進行流動性等壓力測試，並透過內部資產負債管理委員會定期審視存款集中度和流動性分析等。

三、審慎監理：金管會已建立穩健審慎監理框架，不僅國銀流動性管理規範和國際接軌，針對國銀海外曝險也建立相關控管措施，金管會並會定期審視國銀整體曝險概況。國銀面對國際情勢變化，均有相當厚實經營韌性，外界無須過度憂慮。

對於金融股存股，證券分析師丁彥鈞將金融股分為3大類：銀行、壽險、證券，投資優先順序，以「銀行股」為主，其次則是「壽險和證券股」。銀行股的優勢是「升息導致利差擴大」、目前看不見劣勢。保險股潛在優勢則是「利差擴大獲利上升」、劣勢是債券跌淨值下降。證券股優勢是現金股利高，劣勢則是營運受股市成交量影響較大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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