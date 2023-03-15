股利淒慘！失望性賣壓出籠 潤泰雙雄重挫

南山人壽淨值風暴餘威仍在，潤泰新（9945）因少了轉投資南山人壽的獲利挹注，去年EPS僅3元，公司因法規要求無法配發股利，雖以現金減資10％方式每股退還股東1元現金，但市場仍不買單，14日股價直接以跳空跌停開出，且跌停委賣高達3.7萬張。另外，潤泰全（2915）也因股利不如預期，股價也大跌開出，早盤跌幅逾9％。

潤泰新昨（14）日公布最新財報，2022全年稅後純益91.55億元，年減43.64％，EPS3元，同時董事會通過不配發去年股利，但擬辦理現金減資10％，每股退還股東1元現金，減資後股本為284.4億元。

潤泰新去年營收322.47億元、年增18.1％；業外部分，透過潤成控股轉投資的南山人壽獲利衰退，潤泰新認列獲利約71億元、比2021年度的135億元明顯減少，全年歸屬於母公司淨利從172億元減少至91.55億元，EPS從前一年度的7.98元下降至3元。

潤泰新透過潤成投控轉投資持有25.11％的南山人壽，因升息導致股債齊跌，經金融資產重分類後，潤泰新不需認列南山人壽的未實現損失。不過，因該金融資產跌價之損失，依金管會要求仍需自保留盈餘提列特別盈餘公積約384億元，在遵照法規之下，因此即使潤泰新去年繳出稅後純益達91.55億元，EPS3元，但獲利、保留盈餘均無法配發股利。

潤泰全2022全年營收28.74億元，歸屬於母公司業主淨利121.68億元，EPS達15.55元，董事會決議配發現金股利，每股擬配息2元。由於股利配發不如預期，14日潤泰全股價也出現重挫走勢。

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