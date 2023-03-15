升降息大PK 這2類股老神在在

通膨數據符合預期，Fed大幅升息可能性降低，銀行股暫時甩開陰霾強彈，四大指數全面收高逾1%，科技股漲幅領先。台ADR方面，台積電漲1.77%、聯電漲0.36%、日月光漲2.05%。 美國勞工部公布2月CPI年增6%、月增0.4%，連續8個月下滑，為2021/9以來最低，核心CPI年增5.5%、月增0.5%，連續6個月下滑，為2021/12來新低，大致都符合市場預期。

台股昨日在SVB倒閉風暴延燒下重摔200點或跌1.29%作收，量略縮至2,300多億元。群益投顧表示，指數3日線下調整，3、12日線排列偏弱，短空格局尚待扭轉，指數區間:15,150~15,650點，以盤面熱門標的，參考短期技術面，低進高出短打操作因應。

群益投顧表示，SVB倒閉讓市場對Fed的升息預期出現大幅度轉變，新債王岡拉克認為，Fed下周仍將小幅升息，但可能是最後一次，高盛預測將暫停升息，野村甚至預期Fed將降息1碼並暫停量化緊縮。

操作題材方面，群益投顧分析，核二廠二號機昨日依法除役，經濟部電價費率審議委員會本月底討論4至9月電價，經濟部長近日言論外界解讀民生電價恐在調漲之列，缺電問題持續熱議，綠能電網建設族群續獲資金關注。

美國銀行業接二連三發生倒閉，市場恐慌情緒竄升，VIX恐慌指數觸及近5個月新高，資金積極尋求避險，國際金價突破1,900美元大關，創2月初來最高，激勵貴金屬概念族群短多增溫。

（時報資訊 龍彩霖）

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