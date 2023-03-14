3/15盤前》這檔金融股 股利拚比去年高

台股今（3/15）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.外資14日再翻臉賣超台股284億元，創下去年10月12日來最大賣超，加權指數以15,360點大跌200點作收，盤中最低觸及15,348點。投資專家表示，短線台股震盪難免，15,300點「馬奇諾防線」有守，靜待下周季線與年線黃金交叉及22日美國聯準會（Fed）轉鴿，台股有望展開反彈。

2.晶圓代工龍頭台積電（2330）參加外資投資論壇時指出，美國晶片法案（CHIPS Act）對分享超額利潤等要求不會影響台積電的海外投資，重申五年之後海外產能將占28奈米及更先進製程20％目標不變。台積電亦看好ChatGPT等生成式人工智慧（AI）應用將帶動高效能運算（HPC）結構性需求成長，台積電在先進製程及先進封裝領先同業將明顯受惠。

3.包括矽谷銀行（SVB）等美國銀行業接二連三爆雷，引發外界預期美歐央行對利率政策態度可能由鷹轉鴿、或是提早結束升息循環，這也導致連跌多天的美歐股市，周二早盤終於出現止跌反彈。

美國2月CPI數據符合預期，市場預期聯準會下周會議升息1碼，加上投資人押注金融業風波得到控制，使銀行股結束連日頹勢強勁反彈，華爾街股市14日開高，並在午盤前觸及當日高點，不過道瓊工業指數在午盤過後動能漸失、漲勢收歛，直至尾盤漲幅再度擴大，四大主要指數終場全數收紅。

道瓊工業指數上揚336.26點，或1.06%，收32,155.40點；標準普爾指數上漲64.80點，或1.68%，收3,920.56點；那斯達克指數大漲239.31點，或2.14%，收11,428.15點；費城半導體指數飆升88.444點，或3.03%，收3,010.149點。

4.中美晶（5483）召開董事會，決議參與並主導盛達電業（3027）全數私募現增案普通股，預計持有增資後之股權13.08％，成為盛達電業最大法人股東。藉由此次入股盛達，中美晶將進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化，從能源的提供者延伸至能源解決方案的提供者，深化綠能產業布局。

5.台新金控14日召開法說會，法人聚焦今年股利政策，台新金總經理林維俊表示，今年股利配發率至少會維持去年水準，且有機會比去年更高，現金、股票股利比率傾向維持穩定，往年通常是55％現金股利、45％股票股利，「會朝此方向考量」，但須經過董事會通過才能定案。(閱讀全文)

6.電信三雄2022年獲利亮眼、超越財測，今年將大方發放現金股利，法人推估，中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）三家電信公司合計今年將發出近600億元現金股利。

7.官股進場護持，不光連五日買超台股，且SVB倒閉以來，近三個交易日更是大買161.54億元。面對SVB事件首當其衝的金融股，籌碼面上更是呈現出「外資丟、官股撿」的局面。

包含中信金、新光金、開發金、玉山金、第一金、元大金、永豐金、富邦金、國泰金、合庫金、華南金、兆豐金、上海商銀、彰銀以及台新金等15檔金融股，外資近三個交易日賣超逾萬張，官股卻有1,478～1.25萬張不等的買超量。

8.台灣被動元件龍頭國巨公布去年度財報，去年大賺227.32億元，每股稅後純益53.68元（減資後股本計算），獲利直逼歷史次高紀錄，儘管國巨預估本季營運下滑，但也透露出轉折味道，持續下滑一年的稼動率將在第一季止跌，第二季挑戰重啟稼動。

9.受惠網通、零售新單持續堆疊，帶動廣積（8050）今年營運動能強勁，下半年因智慧零售產品出貨拉升，以及新接離岸風電、智慧交通專案等，擴大營運規模，業績表現將更勝上半年。法人預估，全年成長達雙位數，營收、獲利續創歷史新高。

10.不負眾望！長榮去年「海賺」3,342.01億元，每股稅後純益（EPS）為87.07元，14日董事會決議每股配發70元現金股利，優於市場預期，不論營收、獲利及配息均創高，以14日收盤價計算，現金殖利率達40.93％，傲視群雄。

11.技嘉（2376）、微星（2377）雖在去年下半年遭逢板卡產業庫存調整、顯卡帶動的超額利潤消退等影響下，營運動能明顯走緩，三率亦皆較前一年度收斂，惟全年獲利仍有較2021年之前各年度明顯增揚，雙雙交出賺逾一個股本的成績。

12.矽谷銀行（SVB）倒閉事件蔓延，區域性銀行發生擠兌現象，台股信心大受打擊，政策受惠股趁勢閃金光，觀光餐飲、再生能源、軍工三大領域「有靠山」，寒舍、太極、寶一、漢翔等受惠政策奧援、首季營收有望發酵，股價也耐震。

13.天二科技（6834）公布去年度財報，受整體景氣不佳衝擊，全年每股稅後純益降至1.26元，較前一年度下滑，儘管公司對今年上半年景氣仍看保守，不過隨庫存去化、提前因應回補庫存的訂單需求，天二科技第二季將重啟稼動率，從低於50％拉升至70％以上，稼動率為近一年來首升。

14.官田鋼看準儲能商機，14日董事會通過將投資52億元，在台南原永康廠廠址建置80MWE-dReg儲能廠，建廠資金除部分自有資金，也將透過銀行融資取得的方式辦理。官田鋼估計儲能廠啟用後，每年可貢獻近8億元的業外收入。

15.台股回檔壓力再現，指數狂殺200點，買盤風險趨避心態移轉，高配息、高殖利率股成為資金聚焦重心，尤其去年獲利爆發的「航海王」更是人氣指標，萬海受僅配息5元影響，引發失望賣壓，14日股價苦吞跌停，而長榮宣布配息70元，殖利率逼近41％，一舉超越陽明，為上市櫃殖利率榜首。（中性看待）

16.是方電訊（6561）14日舉辦LY2綠能智慧IDC機房上梁典禮，董事長吳彥宏表示，未來，在新機房投入營運的利多條件加持下，預期將吸引更多國際客戶進駐，也將順勢推升是方新一波的營收成長力道與獲利的高峰。

受惠於IDC機房及雲端服務強勁成長動能，是方2022年營收首度超越30億元達到30.8億元，每股稅後純益（EPS）11.85元、毛利率47.68％，三項指標均創歷史新高。

17.包括京元電子、大成鋼、緯創、欣銓、統一、慧洋-KY、鴻海、微星、中光電、保瑞、大學光、合勤控、譜瑞-KY、M31、研華、大樹等16檔，本周以來獲三大法人連手買超。

18.面對整體PC市況低迷、伺服器產業雜音不斷，英業達14日法說會仍重申對今年旗下筆電、伺服器及智慧裝置三大業務看增的樂觀展望，英業達強調，預期第一季營運受PC產業下行影響將呈季減走勢，惟第二季起就將逐季增揚、於第三季站高，全年度續拚較去年成長表現。

19.NAND控制IC大廠群聯（8299）14日宣布，推出全球首創且唯一的NAND控制晶片暨儲存模組研發資源共享與特殊應用晶片（ASIC）設計服務平台IMAGIN+Platform，助力全球夥伴與客戶打造各種新興應用所需的ASIC與NAND儲存加值方案。

20.受惠於能源成本走跌，美國2月消費者物價指數（CPI）月增率放緩至0.4％符合預期，年增率6％創下2021年9月以來最低，連續第八個月下滑，顯示通膨確實降溫；加上美國近日爆出銀行倒閉危機，市場推估美國聯準會（Fed）下周例會可能升息1碼。

21.AES-KY（6781）公布去年度財報，稅後純益32.18億元，年增32.43％，幾乎是一年獲利抵二年，全年每股稅後純益37.67元，創下歷史新高紀錄，董事會決議配息19元，盈餘發放比率貼近50％。

22.貨櫃雙雄連兩年獲利創高，股東配息、員工酬勞一起嗨羨煞人。陽明去年獲利1,806億元創新高，連兩年每股擬配息20元，現金殖利率近3成，在台股名列前茅。

陽明員工酬勞近23.29億元，更勝長榮海運的19.18億元，以陽明員工1,739人計算，每人可領近134萬元，以月薪5萬元計算，每位員工「年中」可爽領26～27個月獎金，居航運股之冠。

23.受惠廚衛電及整體廚房兩大事業體及淨水產品營運成長，台灣櫻花去年合併營收82.13億元、年增8.5％，稅後純益10.09億元、年增0.1％，EPS達4.66元，營收、獲利均創歷史新高。

24.今年第一季海運景氣動向低迷，長榮總經理謝惠全釋出好消息，他表示，海運市況6月開始回溫，下半年轉佳。為了擴大營運規模及強化航線競爭力，長榮斥資約8億美元租賃九艘貨櫃船，預計投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。

25.億豐（8464）受惠於高毛利的客製化窗簾業績占比提升，貢獻去年獲利逆勢成長創新高。億豐14日召開董事會，通過去年財報，全年合併營收289.51億元、年減0.3％，但因客製窗簾營收占比65％，加上精實生產效率提升，帶動毛利率回升至54.9％，及匯兌利益6.3億元的挹注，推升去年稅後純益達61.73億元創新高，年增16％，EPS達21.07元，連五年獲利成長。

億豐去年大賺逾二個股本，董事會大方配息，擬配發現金股息11元，以14日收盤價307元計，殖利率3.58％。

26.新股「抽抽樂」再掀熱潮！SVB風暴蔓延，股市行情蒙塵，惟台股首次公開募股（IPO）抽籤熱不受阻，群創（3481）小金雞睿生光電（6861）申購15日登場，其14日在興櫃市場股價逆勢小漲，均價達132.58元，以承銷價70元計算，投資人中籤一張將現賺逾6萬元，有望挑戰今年「最大紅包」。

27.看好智慧工業應用將因人工智慧（AI）技術普及而全面落地，記憶體廠華邦電（2344）與國際IDM大廠意法半導體（STMicroelectronics）宣布達成合作，華邦電利基型記憶體晶片及模組，將導入意法半導體STM32系列微控制器（MCU）及微處理器（MPU），未來雙方將以優化集成和提升性能表現為目標，進一步滿足工業市場客戶需求。

28.射頻暨測試廠耀登科技（3138）今年好事連連，不單主產NB天線的越南新廠即將量產，在手的設備代理訂單能見度拉長至14個月，在手訂單持續追高至6～7億元，就連O-RAN新產品、低軌衛星放量商機也即將進入最後倒數。

在天線、設備儀器代理銷售業務兩頭吃下，耀登董事長張玉斌樂看今年成長趨勢不會改變。

29.去年俄烏戰爭，低軌衛星通訊發揮戰力，讓今年3月13日於美國華聖頓特區（Washington DC）登場的衛星通訊展「Satellite 2023」成了大熱門，成功吸引台灣指標性廠商昇達科（3491）、鐿鈦（4163）、耀登（3138）、鐳洋科技、芳興科技加入逾350家的參展商行列，全力瞄準即將在2023年發酵的全球衛星產值3,083億美元。

30.中國外交部14日宣布，為進一步便利中外人員往來，15日起恢復審發外國人包括觀光在內的各類赴中簽證。這也是疫情爆發後近三年，中國重新敞開國門，預計能重振旅遊業和外商投資等，呼應「穩經濟」的政策方向。

31.美國銀行業再掀風暴，引發投資人揣測美國經濟已進入新的脆弱階段，並促使聯準會（Fed）暫緩升息腳步。在市場資金搶進債市避險下，帶動美國2年期公債價格周一創下1987年最大單日漲幅。

32.美國銀行業接二連三爆雷、發生擠兌潮，殃及台灣金融股。銀行局副局長童政彰14日指出，從三指標可證明台灣金融業與出問題的銀行不同，第一項就是韌性指標，如資本適足率、資產品質、流動性、獲利能力等，國銀都極強健，不僅達標、超標，國銀提列備抵更是已生呆帳的9倍，去年及今年1月獲利更屢創新高，充滿動能。

33.行政院長陳建仁14日首度針對軍公教加薪表態「持正面看法」，希望軍公教員工待遇審議委員會的審議，會有一個正向回應。各界認為，明年元旦軍公教人員調薪幾是箭在弦上，調幅可望3％起跳。

34.工具機業去年第四季本業獲利雖遭匯兌損失侵蝕，但全年普遍仍繳出獲利的成績單。東台（4526）去年EPS為0.36元，擬配發現金股息0.2元，目前在手訂單達47億元，訂單能見度看到第三季，今年營收、毛利率及獲利可望超越去年。

35.台股基金規模即將挑戰4,000億元大關！根據投信投顧公會最新統計，2月台股基金規模增加6.87％至3,921億元，創下去年3月以來新高。

36.受惠疫情期間逆風展店擴張市占，加上去年下半全球解封市場復甦，連鎖茶飲業者聯發國際（2756）、六角國際（2732）獲利豐收，去年均賺逾半個股本，公司股利大方配。聯發去年EPS達7.12元、全年每股共配發6.5元股利，配發率達91％；六角去年稅後純益2.97億元、EPS達6.56元，擬配息6.3元，以14日收盤價169元計，殖利率為3.73％。

37.身為全球第三大筆電代工廠，緯創14日法說會中對今年整體PC市況看衰，但隨著導入GPU相關的伺服器業務，與IPC、車用、服務、IoT及高階手持裝置等高毛利產品線加速成長，仍將朝達成全年持穩增長的目標前進。

緯創2022全年度合併營收則以9,846.19億元寫下新猷，營益率及毛利率分別為2.8％、7.1％，分別達歷年第二高及創高表現，全年稅後純益111.62億元、每股稅後純益（EPS）4.01元，同樣刷新歷年新高。董事會並決議擬將配發2.6元現金股利。

38.近年大陸電動汽車爆發式成長帶動下，令車載電池產量同樣暴增，但考量到成本、環保、商業價值等因素，電池回收成為當前大陸正夯的新能源事業，包括寧德時代、吉利汽車等新能源汽車上下游企業，紛紛加碼布局，搶食這塊規模超過人民幣（下同）千億元的新市場。

39.福斯汽車14日宣布未來5年內將投資1,800億歐元（約1,932億美元）拓展北美及中國市場，且這筆資金將有超過三分之二投入數位化及電動車。

福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）表示：「我們財力雄厚，足以讓公司在困難經濟環境中持續投資提升電動化及數位化。」

40.大陸文旅部日前公布第二批出境遊國家名單，涵蓋法國、義大利、西班牙、丹麥等40個熱門旅遊國家，並將出境旅遊團和「機+酒」業務擴容，15日正式實施。新規公布後，引爆線上旅遊平台搜索人氣，部分國家搜索量較前一日暴增逾3倍。

41.沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco去年因油價飆漲而獲利1,610億美元創新高，足足是全球前五大民營石油公司的獲利總和。Aramco認為油市供應仍緊張和石油業的開採投資不足，因此要擴大投資增產。

42.全球投資人關注矽谷銀行（SVB）事件是否會滾雪般擴大，甚至影響台股投資人對金融股的存股信心。永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國基於三大理由強調，投資人大可以放心，長期投資人繼續存股金融股，短期投資者靜待SVB利空消散落底後再進場。

43.戶外機能服廠光隆（8916）受惠高毛利成衣出貨比提升，去年稅後純益衝9.2億元新高，EPS達6.54元，董事會決議擬配發現金股息4元，以光隆14日收盤價54.8元計，殖利率達7.3％。

44.第三方支付廠商綠界科技（6763）14日公布2022年財報，去年稅後純益3.64億元，年增14.9％，每股稅後純益20.86元，賺逾兩個股本。董事會決議，2022年下半年配發現金股利10.1元，加計上半年配發的5元股息，配發率達72.3％。

45.核二廠停機，高達98.5萬瓩供電缺口，讓民營電廠錢景看多，加上發電成本下降、收購電價可望維持高檔，業者後市可期。民營電廠在多元調整策略發酵下，去年獲利表現亮眼，大汽電（8931）去年毛利率21.04％，淨利年增116.04％，EPS達3.01元，董事會決議擬配息2.5元。

台汽電（8926）儘管受制煤價高漲，發電成本攀高，壓抑獲利推進能量，去年營收46.68億元，淨利9.17億元，EPS小幅增長至1.54元，董事會決議擬配發現金股息1.05元、股票股利0.7元。

46.成衣廠聚陽（1477）受惠高值化產品出貨比例提升，且有匯兌利益助攻，去年稅後純益達35.4億元新高，年增33.3％，EPS達14.53元，董事會決議擬配發現金股息14.5元，股息也創歷史新高，以聚陽14日收盤價214元計，殖利率達6.77％。

47.威宏-KY（8442）受惠解封帶動輕奢精品、行李箱需求，訂單大增推升去年EPS達10.61元新高，董事會14日決議擬配息5元，配發率達47％，以14日收盤價88.4元計，殖利率約5.66％。

B.利空因子：

1.美國矽谷銀行（SVB）倒閉並遭到主管機關接管，令銀行業債券帳面虧損情況承受更嚴格檢視。數據顯示，美國銀行（Bank of America）持有的債券投資組合未實現虧損超過千億美元，在全美大型銀行中名列最多。

2.美國聯準會（Fed）去年急速升息17碼（1碼是0.25百分點），對壽險業產生四大衝擊。新光金控14日舉行法說會，揭露去年子公司新光人壽因升息，出現不動產評價損失54.9億元，應是不動產市價化後首見，新壽去年租金收益雖增加近1.8億元，全年逾45億元租金收入，但不動產年化收益率-0.6％，首見負報酬。

3.美國接連傳出銀行倒閉，加上台股部分金融股股利縮水雙利空衝擊，金融指數大跌逾1％，迄今連四個交易日下跌，各大研究機構嚴陣以待，中信投顧認為，美小型銀行股風險遽增，拖累大型銀行股，台灣金融股經利空洗禮後，雖可留意質優個股買點，但提醒短期波動在所難免。

4.美國矽谷銀行（SVB）倒閉後引發全球金融股恐慌，市場瀰漫悲觀氣氛。受此衝擊，港股多檔銀行股14日跌逾4％領跌大盤，恒生指數當日盤中大跌573點，跌幅為2.91％，低見19,122點，創下2022年12月21日以來新低。

5.和碩去年受到立訊股票金融評價動盪與第四季匯損影響，稅後純益下滑至150.96億元，年減26.6％，每股稅後純益（EPS）為5.66元。和碩雙執行長之一的鄧國彥表示，客戶庫存第二季可望回歸正常，但大環境不佳，預期今年全年營收持平，比1月上旬預期保守不少，不過仍看好車用產品營收在兩年內突破10％。

6.KPMG安侯建業14日發布「2023全球半導體產業大調查」，結果顯示在人才短缺、地緣政治風險、利率上升等三大利空衝擊下，2023年半導體產業信心指數為56分，降至五年最低水準。該調查訪問全球151位半導體產業高階主管，訪查其對半導體產業未來展望。

7.矽谷銀行（SVB）倒閉不僅重創美國新創科技產業，就連遠在太平洋另一端的亞洲新創企業也經歷一場震撼教育，從此對美國金融業提高警覺，學會分散風險。（中性看待）

8.美國近日數家銀行倒閉而引發房貸利率反轉走低。根據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）資料，美國30年期固定房貸平均利率在周一（13日）降至6.57％，短線大跌近0.5個百分點。

該房貸指標利率上周三飆至7.05％，上周五跳水至6.76％。（中性看待）

9.研究機構Wolfe Research基於總體經濟環境惡化，13日下修特斯拉股票評等，由「買進」調降至「持有」，此為近期第二家調降特斯拉股票評等的機構，意味著華爾街對特斯拉股票的熱情開始降溫。

10.聊天機器人ChatGPT在全球掀起熱潮，吸引全世界目光，但實際上，打造並維護人工智慧（AI）服務，背後投入的軟硬體成本卻相當驚人。

11.電子用品消費需求疲軟，Canalys於14日公布數據顯示，2022年大陸PC（包括桌機和筆電等產品）出貨量為4,850萬台，年減15％。其中，重磅推出鴻蒙作業統的華為PC出貨量逆勢猛增89.1％。報告預估，2023年大陸PC出貨量有望趨於穩定。

12.蝦皮購物14日表示，詐騙集團冒充假網站騙取消費者個資，蝦皮購物淪為受害者，近月來受騙案件多達200件。

蝦皮表示，詐騙集團假冒警察、檢察官等公職已不是新聞，近日有更多起冒充理財名人，開設投資課程詐財。今年又發展出新型態詐騙手法，有別於以往假冒賣家，現在詐騙集團假冒買家，透過臉書粉絲團或LINE，隨機挑選賣家傳送QR Code，誘導賣家進入假網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號進行詐騙。而蝦皮就是最常被冒用的假網站受害者。

13.近年房市交易量縮，由於基期被墊高，因此買房增值和獲利空間相對降低，據統計，今年前二月全台六大都會區累計房地合一稅金額，比去年同期減少14.51％。

14.潤泰新（9945）因前年配5元股票股利，導致股本膨脹至316億元，雖然去年房地產本業豐收、稅後純益攀升至91.55億元，但EPS被稀釋至3元，近12年最低，董事會決議擬不配發股利，令不少股民錯愕和失望，但潤泰新董事會決議將辦現金減資10％瘦身，返還股東每股現金1元。

15.繼裕隆（2201）之後，中華車（2204）及和泰車（2207）14日公告財報，去年受轉投資新安產險及和泰產險防疫保單鉅額虧損影響，全年同步轉虧，分別大虧77.58億及193.3億元，每股虧損14.22元及35.39元，虧損金額均創歷來之最。但三家公司在過去保留盈餘充足情況下，皆決定配發股息。

受到和泰產險防疫險重創，一向是獲利資優生的和泰車去年稅後大虧193.3億元，每股虧損35.39元，創公司上市以來首度虧損，不過公司長期獲利穩定支撐下，董事會仍決議擬配發2元現金股息與0.2元股票股利。（中性看待）

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