抗震 京元電子、大成鋼等16檔法人逆勢買

美國矽谷銀行（SVB）風暴持續延燒，市場擔憂美國銀行倒閉出現連鎖效應，近兩日大盤震盪加劇，台股14日大跌200點，16檔三大法人逆勢買超股，成股市定海神針。

包括京元電子、大成鋼、緯創、欣銓、統一、慧洋-KY、鴻海、微星、中光電、保瑞、大學光、合勤控、譜瑞-KY、M31、研華、大樹等16檔，本周以來獲三大法人連手買超。

其中京元電、大成鋼獲法人本周以來買超逾萬張，買盤積極。京元電2022年稅後純益68.36億元，年增逾三成，創新高，每股稅後純益（EPS）5.59元，董事會決議每股擬配發現金股利3.5元，現金殖利率達7.3％。

大成鋼2022年財報稅後純益120.25億元、EPS 6.23元，雙創新高，董事會決議每股擬配息2.4元，現金殖利率5.15％，吸引法人進駐。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，加權指數盤中再回測低，也是2月份以來區間下緣15,350點附近，不過，收腳有失敗的情況。稍晚美國將公布2月份消費者物價指數（CPI），市場以觀望為主，逢低承接的動能不強，短線個股輪動速度仍快，具避險概念的高殖利率股票冒出頭。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就台股基本面分析，預估晶圓代工景氣可望第一季落底，第二季半導體業庫存調整完畢，整體來看，2023年上市櫃企業獲利仍衰退，但科技股表現優於傳產股，預估企業營收年增率逐季上揚，獲利年增率可望下半年轉正。

他對於台股後市仍樂觀看待，短線遇較大回檔，反而提供進場買點。

國發會月初發布1月景氣對策信號，亮出代表景氣低迷的藍燈，綜合判斷分數又掉1分為11分，是近14年來的新低，景氣燈號已是連續三顆藍燈，反映景氣低迷。對照過去台股加權指數與景氣燈號的相關性，當景氣燈號連三次步入藍燈時，長期來看，多為台股相對低點。