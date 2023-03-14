三大政策受惠族群 閃金光

矽谷銀行（SVB）倒閉事件蔓延，區域性銀行發生擠兌現象，台股信心大受打擊，政策受惠股趁勢閃金光，觀光餐飲、再生能源、軍工三大領域「有靠山」，寒舍、太極、寶一、漢翔等受惠政策奧援、首季營收有望發酵，股價也耐震。

SVB倒閉事件讓台股14日遭遇亂流，大盤崩跌逾200點，市場追價意願不足，資金轉進部分政策受惠股「避風頭」，法人指出，今年經濟「外冷內熱」，內需消費及政策加持股相對不受全球景氣影響，對股價的防禦力較強，又以觀光、再生能源、軍工三大族群最受資金青睞。

台新投顧副總經理黃文清指出，綠能、軍工等產業受惠政策利多加持，業績相對穩定，不易受全球景氣影響，股價保護力較強；至於觀光內需股，則由於疫情後爆發性需求出籠，股價出現大漲走勢。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧也分析，市場本周關注焦點落在美國消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）及SVB財務危機後續效應，預期股市短線走勢震盪，建議鎖定具政策加持、長線趨勢題材。

搶食報復性消費商機，且全民普發現金6千元最快4月中發放，觀光類股王品、雲品、揚秦2月營收創同期高，寒舍、六角、夏都、美食-KY、王品股價14日同步走升。

而再生能源、軍工國防題材14日各有一檔「重量級新兵」掛牌，雲豹能源掛牌創新版，上市首日最高價飆破百元、達103元，終場也逆勢收紅，帶動綠能股集體走強，太極勁揚8.96％，安集及風電股大亞逆勢漲逾3％，元晶獲外資連三買4,312張。

軍工概念股長榮航太上市首日漲勢更剽悍，股價狂飆31.62％，最高價達94.7元，同族群掀起比價效應，寶一、漢翔逆勢勁揚逾2％，漢翔獲三大法人齊買9,119張。

展望後市，新光投信董事長劉坤錫指出，台股自去年10月起波段漲幅已大，導致市場擔憂回檔風險，故台股近期受SVB事件衝擊回檔反倒會是「不錯的轉折點」，待危機正式落幕，將有望再度表態。