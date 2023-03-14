SVB爆雷 專家：存股台股金融股免驚

全球投資人關注矽谷銀行（SVB）事件是否會滾雪般擴大，甚至影響台股投資人對金融股的存股信心。永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國基於三大理由強調，投資人大可以放心，長期投資人繼續存股金融股，短期投資者靜待SVB利空消散落底後再進場。

因SVB事件，引發市場拋售金融股，衝擊台股的金融股表現，上市金融指數從9日以來跌幅4.21％，14日達1,508.08點，日K連四黑。

李學詩、黎方國均表示，基於三大理由，SVB事件對整體金融市場傳導性低，不至於引發系統性風險。

第一、美國從1929年經歷多次金融風暴至今，對處理銀行破產很有經驗，SVB僅是資產「錯配」所致，也就是拿客戶短期存款，買長期的國債，引發流動性問題。

第二、美國Fed有法源依據可以管理及介入銀行業者，基於央行是銀行業最後的融資者，相信Fed能扮演好提供銀行最充足的流動性角色，況且SVB資產裡以國債為主，資產品質很好，能有秩序處理資產。

第三、美國銀行在Fed的保護傘下，一旦銀行出現問題，Fed能動用的工具相當多，影響性不大。另外，市場經常把SVB事件比喻為雷曼2.0，是大錯特錯，因雷曼兄弟為證券商，Fed並無法源介入，同時雷曼兄弟是將槓桿放大的資產證券化造成系統性問題，而SVB資產以國債為主，相當乾淨，此已吸引許多買家企圖收購。

至於SVB的影響，因Fed擔心還有別家銀行爆雷，李學詩認為，預料Fed升息更慢，SVB影響台股不大，短期台股重挫是修正漲多及目前全球股市氣氛不佳。

李學詩認為，整體而言，SVB事件對台灣的金融股沒有影響，台股下挫主要反應市場悲觀看待金融股，惟SVB事件可控且美國Fed有相當多工具可以介入銀行。長期投資可以存股台灣的銀行股，短期投資者靜待SVB利空消散。

黎方國也說，台灣金融業對SVB曝險極低，除非美國中小型銀行流動性問題擴及美國大型銀行，否則對台灣金融產業影響有限。此外，SVB倒閉事件令美國小型銀行流動性不足的問題浮上檯面，市場期待Fed今年11月開始降息，資金流入新興亞洲市場，有利於金融股表現。

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