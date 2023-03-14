廖繼弘│國際股市回整 台股相對抗跌

盤勢分析：

台股上周一度突破前四周區間震盪的15,717點高點向上，再創15,879高點，但馬上受到美股轉弱影響拉回至月線下，指數又回到原有區間震盪內，周K線收震盪小黑線，9周KD值仍維持在80以上，未改變高檔震盪走勢，但日RSI及9日KD值交叉向下，漲多強勢股拉回，大盤短線轉弱整理。

矽谷銀行倒閉事件衝擊下，美道瓊指數、那斯達克指數和S&P500指數都拉回跌落季線，強勢的德股和法股也回測季線，影響到台股金融股走勢，類股指數跌落季線，回測半年線支撐，9周KD值高檔交叉向下且開口放大，走勢明顯轉弱，不過在電子股撐盤下，大盤低檔力守住區間震盪的15,435低點，離年線和季線仍有段距離，呈現相對抗跌走勢。

矽谷銀行倒閉事件加重國際股市短期調整壓力，不過美政府已介入，不會引發系統性風險，對股市衝擊應不致擴大，但國際股市3月以來普遍回整，回測季線或跌落季線下，9周KD值交叉向下，美股的周RSI跌落50以下（除費半指數外），中期明顯轉弱調整，但費半指數表現較穩健，費半指數跌落月線，仍在季線和年線上，周RSI守在50以上，使得台股電子類股指數在月線上下震盪，9周KD值在80以上高檔震盪，支撐台股維持高檔震盪走勢。

雖然美2月非農就業就據仍強勁，但失業率上升且平均時薪年增率低於預期，加上矽谷銀行倒閉事件，銀行體系近期承受壓力，除非2月CPI明顯高於預期，聯準會3月應以升息一碼的可能性較大，減緩對股市衝擊，而美10年期公債殖利率快速拉回至3.56％上下，相較有利科技股表現。

台股目前的月RSI略彈過50多空均衡點，但走平無力再向上彈升，年線仍扣抵高指數走低下引，萬六以上頭部壓力待消化，大盤仍需時間調整消化套牢賣壓及緩和年線趨勢。除技術面調整外，接下來仍要面臨通膨、升息、經濟趨緩及企業獲利衰退等變數考驗，影響多頭續航力道，要有較正向總體經濟、基本面訊息及美科技股轉強激勵帶動，才能突破盤局向上。

操作建議：

短期觀察區間震盪低點15,435點能否守穩，如在國際股市修正壓力下失守，則大盤有再回測年線壓力，震盪區間將下移，建議控制持股，逢回選股、區間操作因應，如9周KD值高檔交叉向下修正，則減碼因應；選股留意AI相關應用、電動車相關、資料中心、新能源及儲能、自動化、軍工相關等，股價拉回守住月線或季線支撐，9周KD值仍向上的相對強勢股。