航運大哥超狂配息 網警告散戶高潮下場

航運大哥長榮今（14）日股息開獎，每股配發現金70元，以今收盤價171元計算，現金殖利率高達40.94%。消息一曝光，PTT網友討論大炸鍋，紛紛表示「今天股價這麼硬 有人偷看答案吼」、「配一張萬海笑死」、「去年宣布配息 隔天開盤前一秒漲停 一堆人高潮結果？」、「難怪萬張融資大買 不用查嗎？」。

長榮海運今日公布去年財報，2022年全年合併營收達6,272.84億元，稅後純益3,342.01億元，年增39.82%，每股純益（EPS）達 87.07元，營收與獲利均創下歷年新高，董事會也決議，每股擬配息70 元，配息率約44.33%，合計將發出現金股利1,481.49億元。

反觀萬海去年Q4單季虧損，全年EPS為33.17元，擬配息5元，配息率僅15％，令市場大失所望，今日股價大暴殺，終場亮燈跌停，收在72.5元；陽明也跟著下挫逾2.3％至67.5元，長榮先跌後拉，終場翻紅小漲0.29%，收在171元。

貨櫃三雄股價唯獨大哥收紅，難道有人已知長榮超狂配息的好消息嗎，有網友透露，昨（13日）萬張融資留倉有詭了；還有人擔心配70元也無法填息，其他人則開示「不用管填息啊 有話題炒上去 就能抓時間賣了」、「誰管會填息啊…能賺就好啦」、「根本沒人會想抱股等填息」、「填不了息還不是左手換右手而已 高潮啥」、「融資大戶：明天開始先漲三根不就填了」。

還有不少網友認為超狂配息是短線利多，「大概到兩百了吧」、「剛好在頸線附近，分明要帶量衝關」、「明天一定開漲停啊」、「反正都先漲,到除息前就跑了」、「明天一定向上噴！」、「之前150左右有買的都發財了，根本不用抱到除息」、「阿榮果然是全村的希望」。

但網友提醒別忘了之前的教訓，直言「不要害人好嗎，要漲回70有多難」、「騙散戶進場 大戶剛好出掉」、「去年宣布配息 隔天開盤前一秒漲停 一堆人高潮結果？」、「長榮就算噴到210回推減資前 還不到100塊」、「當然漲啊 不然怎麼騙你進來接盤」、「阿榮最後的榮光 明早開盤記得賣掉」、「市場大多認為頂多60塊」。

（中時新聞網 吳美觀）

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