創00878掛牌來紀錄 外資單日大砍5.6萬張

美國矽谷銀行風暴擴大，短短一周內3家銀行倒閉，昨又出現第一共和銀行股價暴跌6成，美國金融股全面重挫。台股今天跳空大跌，盤中跌幅一度收斂，尾盤賣壓加重，終場下跌200.07點，收15,360.42點，成交量2,317億元。

今天外資大賣284.53億元，投信買超27.30億元，自營商賣超60.12億元，合計3大法人賣超317.35億元。

今天外資對台股以賣方操作為主，買超第一名為元大台灣50反1，同樣是空方操作，其他買超個股，張數都不到萬張。

金融股仍處於暴風圈中心，外資賣超1萬張以上就有中信金、開發金、新光金、元大金、永豐金、第一金、合庫金、玉山金等8檔，其中，中信金高達4.17萬張，居賣超第2名，僅次於00878國泰永續高股息。

航空雙雄也遭大幅減碼

00878今天再度登上賣超冠軍，外資單日大砍5.67萬張，創掛牌上市以來最高紀錄。不過，另一檔高股息ETF0056，今天續買進2783張，形成強烈對比。

此外，航空雙雄也遭大幅減碼，長榮航3.38萬張、華航2.7萬張。

國內法人表示，矽谷銀行事件爆發後，市場預期聯準會3月升息將由2碼改為1碼。美國聯邦存款保險公司和聯準會出手干預，讓存款戶獲得保障，恐慌情緒將降溫，但此事件後，高利率引發的系統性風險及硬著陸，恐將如影隨行。台股已連續3日失守月線，上檔壓力漸形成，若短期未能站上月線，須提防台股趨勢翻空，建議投資人暫時觀望，控制持股率。

外資今天買超上市個股前10名為：元大台灣50反1（00632R）10,887張、漢翔（2634）7,791張、京元電子（2449）7,635張、宏達電（2498）4,016張、大成鋼（2027）3755張、中鴻（2014）3,423張、元晶（6443）3,065張、元大高股息（0056）2,783張、康舒（6282）2,582張、日月光投控（3711）2,550張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息（00878）56,716張、中信金（2891）41,774張、長榮航（2618）33,832張、華航（2610）27,266張、聯電（2303）27,132張、開發金（2883）21,246張、新光金（2888）18,190張、元大金（2885）16,711張、期街口布蘭特正2（00715L）16,656張、永豐金（2890）15,311張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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