3/14上市、櫃企業營運快報

今（3/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.多元調整策略發酵，大汽電（8931）去年毛利率21.04％，淨利年增116.04％，EPS3.01元，董事會決議配發現金2.5元。

此外，台汽電（8926）受制去年煤價高漲，發電成本攀高，壓抑獲利推進能量，去年營收46.68億元，淨利9.17億元，EPS小幅增長至1.54元，董事會決議配發現金1.05元、股票0.7元。

2.散熱廠奇鋐(3017)2022年每股盈餘為11.78元，公司董事會決議每股配息5.42元，受到終端消費需求疲弱影響，奇鋐今年前2月合併營收為70.68億元，年減15.86%，美系外資最新報告給予奇鋐「持股續抱」評等及目標價108.35元。

3.資金狂潮推升本波台股行情，加權指數由去年10月底低點12600點反彈至今年3月初15900點，累計漲幅逾25％。凱基投顧表示，台股目前評價並不便宜，加上美國接連發生中小型銀行倒閉潮導致經濟衰退風險提高下，呼籲投資人維持防禦型操作，要有耐心等待更好買點。

凱基投顧指出，在企業獲利持續下修情況下，台股預估本益比由10倍躍升至近期16倍，金融海嘯以來台股本益比逾16倍時間不多、僅占2成，且普遍發生在聯準會撒錢或股市泡沫營造階段，現階段在歐美央行維持緊縮政策下，台股並不存在評價繼續拉升條件。

4.政府近年力推社會住宅政策，但因為租金仍高導致青年及弱勢族群恐怕仍難以負擔。內政部長林右昌14日承諾，會檢討社會住宅租金分級收費原則草案，其中訂出「可負擔租金原則公式」並在今年下半年推出。

5.資深股市分析師認為，「金融存股機會來了」，據歷史經驗，長線股價波動都是在股利不如預期，股價反應短線利空，此時正適合長線存股族逆勢增加存股部位，若憂心波動風險，首選公股行庫。

14家金控2月獲利出爐，全體獲利244.07億元，年減超過39％，累計前2月只賺478.97億元，較去年同期15家金控（含日盛金）獲利1,036.23億元，衰退幅度達53.78％，尚未走出去（2023）年內憂外患的陰影。另外，新光金為2月份唯一虧損的金控，每股虧0.14元

6.檢測設備商由田(3455)2022年合併營收為31.49億元，創下歷史新高，法人預估，由田去年可望賺進一個資本額，同步創下歷年新高，展望今年，由於全球通膨升息未止，各廠縮減資本支出，由田謹慎看待今年營運，將力拚今年與去年業績相近。

值得一提的是，由田在半導體領域已成功推出晶圓級封裝、COF等各式設備，並跨入前段製程的Bare Wafer檢測，最大可對應12吋晶圓；長期來看，隨著各應用領域半導體含量的提升，將有利於相關設備持續放量。

7.全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」本周將於美國盛大展開，逾350家廠商參與，連續3年參展的鐳洋董事長王奕翔今(14)日指出，台廠在相位陣列天線研發製造、衛星驗測服務及系統整合解決方案都深受國際肯定，今年3天展期台灣館預計吸引超過千位國際客戶與投資人到訪，聚焦小型衛星及立方衛星，訂單效應可期。

其實除本次參展的昇達科(3491)、鐳洋外，網通族群中明泰(3380)、仲琦(2419)、耀登(3138)、啟碁(6285)以及台揚(2314)等均為低軌衛星概念股。