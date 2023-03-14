航空遭狙擊 萬海摜跌停 長榮航太飆 4檔IN

台股今（14日）加權股價指數收盤報15,360.42點，下跌200.07點，跌幅1.29％，成交量為2,317.04億元。

台股今天新同學表現亮眼，長榮航太大漲31.62％，收在89.50元；雲豹能源小漲1.04％，收在97.00元。

航空股則是殺聲隆隆，長榮航與華航帶量受挫，分別下跌4.68％、3.76％，收在26.50元、19.20元。股利不如外界預期的萬海更是被直接打到跌停板，收72.50元。

能源概念股飛宏上漲3.91％，收在58.40元，泓德能源、茂迪、達能、太極等也都收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計佳龍、迅杰、大峽谷-KY、沛亨等4檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，食品類股表現亮眼，上漲0.49％；運輸類股表現疲軟，下挫2.6％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔4.84％以上漲幅，其中2檔觸及漲停為佳龍（9955）、迅杰（6243），其他依序為長榮航太（2645）、太極（4934）、三洋實業（1472）、泓德能源-創（6873）、榮科（4989）、興能高（6558、英利-KY（2239）、南帝（2108）。

今日上市有10檔股票6.72％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為萬海（2615），其他依序為泰福-KY（6541）、統懋（2434）、三商電（2427）、第一保（2852）、錩泰（1541）、國票金（2889）、材料-KY（4763）、昭輝（1339）、誠研（3494）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）飛宏（2457、陽明（2609）、華航（2610、中信金（2891）、大成鋼（2027）、群創（3481）、聯電（2303）、長榮（2603）、新光金（2888）。

上櫃有10檔4.52％以上漲幅，其中2檔觸及漲停為大峽谷-KY（5281）、沛亨（6291），其他依序為精確（3162）、易威（1799）、佑全-新（6929）、富驛-KY（2724）、南良（5450）、全譜（6228）、巨虹（8084）、長佳（4550）

今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，依序為虎門科技（6791）、合邦（6103）、愛地雅（8933）、長佳智能（6841）、亞洲藏壽司（2754）、洛碁（8077）、天蔥（2740）、偉康科技（6865、台聯櫃（5601）、勝品（6556）。

上櫃成交量前10名個股依序為擎邦（6122）、精確（3162）、茂迪（6244）、元太（8069）、榮剛（5009）、台半（5425）、欣銓（3264）、精剛（1584）、華電網（6163）、光頡（3624）。

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