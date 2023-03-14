股利亮眼 首季轉機浮現 這檔帶量衝高

大成鋼股利亮眼 不甩大盤弱勢盤中漲逾3％

受惠於股利政策及2022年財報亮眼，大成鋼（2027）今（14日）股價以46.85元開出，漲幅逾3.3％。截至11點20分，暫報47.05元，漲幅逾3.75％，而盤中最高價一度來到47.45元，係帶量衝高之價量齊揚榮景，表現不錯 。

昨（13日）三大法人大舉買進大成鋼8,890張，買進張數為自去年12月13日9,863張以來的新高。今日截至11點22分，大成鋼總成交張數暫報54,152張，大幅超越昨日的總數2.4萬張。

昨日，董事會宣布將配發4.4元股利，包括2.4元現金股息和無償配股2元，為歷年來配發最多。若以昨日收盤價45.35計算，現金殖利率約5.3％。

此外，昨日大成鋼也發布2022年合併財報，全年營收1,141億元，比2021年的968億元成長17.87％，淨利143.98億元，EPS達6.23元。

（工商時報 葉素安）

最壞已過去 大成鋼Q1營收拚勝去年Q4

大成鋼（2027）受惠去年上半年客戶積極拉貨，營收和獲利同步成長，全年EPS達6.23元，董事會13日通過每股擬配發4.4元股利，包括現金2.4元和股票2元。雖然美國景氣去年下半年轉弱，但大成鋼認為去年底最壞情況已過，法人樂觀今年第一季營收將有機會超越去年第四季。

大成鋼13日董事會通過去年合併財報，全年營收1,141億元、年增17.87％，淨利143.98億元，EPS達6.23元、年增8.16％。

大成鋼發言人林炳文表示，大成鋼主力市場在美國，是當地不銹鋼、螺絲螺帽和鋁材的最大通路，在2021年的塞港之後，迎來疫情解封的2022年上半年，美國市場對產業前景看好，「對未來有樂觀的期待」，使得大成鋼產品的需求大增，客戶積極下單補貨，建立庫存，造就大成鋼去年上半年的榮景。

不過，去年下半年因為利率揚升，市場轉趨保守，大成鋼雖然仍有保有競爭優勢，但獲利下滑。他說，去年下半年雖然獲利不如上半年，仍然是正向的，使得大成鋼全年獲利營收雙雙拉升。

林炳文指出，受到美國升息衝擊，大成鋼去年第四季應是去年最欠佳的，不過「最壞的已經過去了！」

大成鋼今年前二月營收188.26億元、年增4.35％。法人預期，大成鋼今年第一季表現優於去年第四季的機率極高。

（工商時報 顏瑞田、林憲祥）

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