3/14盤中熱門焦點股

今（3/14）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）砸6.9億搶ADC授權 旭富樂透

聚焦原料藥商機旭富（4119）周二開高之後欲小不易，迄上午9：24的市價暫報115元，大漲5.5%，早盤最高點一度觸及117元，表現不錯。

抗體藥物複合體（ADC）已成主流趨勢。生技中心13日宣布，旗下兩個小分子藥物的ADC抗癌新藥與ADC鍵結技術平台三甘露醣（trimannosy）鍵結技術，以6.9億元授權給旭富轉投資嘉正生技，創下該機構成立以來最大筆金額的授權案。

旭富董事長翁維駿表示，看準ADC藥物高速成長的全球市場動能，旭富轉型進入高附加價值的ADC製造，期望以在原料藥製造的經驗，協助台灣生技公司快速切入高端的精準治療新藥產業供應鏈。

旭富轉投資的嘉正，定位專注抗體藥物複合體技術及產品開發，目前生技中心以技術入股，取得約1成股權。嘉正已完成天使輪融資，除種子輪已募得3,500萬元資金外，已規畫A輪估將募集2億～3億元，B輪計畫在2024～2025年間籌資5億～6億元。

技轉生技中心ADC新藥後，嘉正力拚三年能進入一期、二期臨床，並啟動授權；2026年後預計進行C輪募資20億元，進入美國進行一、二期臨床，IPO進軍資本市場。

在經濟部技術處科專計畫支持下，生技中心13日發表「全球首創ADC雙效抗癌藥物」研發成果。生技中心董事長涂醒哲表示，ADC藥物是將一個具有標靶作用的抗體，接上可毒殺癌細胞的小分子藥物；當抗體導航至癌細胞後，透過小分子藥物發揮毒殺癌細胞作用，達到精準治療。

此外，ADC是將有毒藥物定向送到特定細胞中，多用來對付臨床上難以治療的癌症如胰臟癌、卵巢癌，成為抗癌技術的新突破，加上該藥物可快速驗證治療效果，預期較容易獲得FDA優先審查通過，藥物開發時間有望節省50％ 以上。

經濟部技術處長邱求慧表示，技術處未來四年持續投人逾百億元，用於生技醫藥領域技術的研發，包括核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO四大領域。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（2）大摩升目標價助陣 世芯返千金

世芯-KY（3661）今甫開市即重返千元之上，之後雖一度拉回至991元，但逢低布局買盤熱絡，該股仍穩步震盪走高，迄上午9：23的市價暫報1025元，上漲2.71，表現不錯。

世芯股價近期在千元附近震盪，千金寶座尚未完全坐穩，摩根士丹利證券此時給予更高肯定，看好世芯-KY將奪下5奈米製程晶片新專案，成為激勵股價的正面因子，並把推測合理股價調高至1,340元，給予「優於大盤」投資評等。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，市場對半導體下半年復甦進度仍存有一定擔憂，但在大摩的研究範圍中，世芯-KY是極少數還能在2023年繳出強勁成長的代表性企業。

外資券商對世芯-KY財務預測顯示，繼2022年繳出每股稅後純益（EPS）25.58元成績後，2023年成績不僅不像多數電子股、半導體股面臨難以成長的考驗，反而大增66％、至42.52元，2024年進一步跳升至56.46元，展現高超的獲利動能。

值得一提的是，市場近期愈來愈擔心世芯-KY在次世代的亞馬遜雲端運算服務（AWS）人工智慧（AI）加速器專案競爭上，恐輸給對手Marvell，導致股價過去一個月來時常處於區間整理。

不過詹家鴻倒是認為，世芯-KY除現有優勢與價格折扣外，另憑藉兩項優勢，有更高機會奪下次世代5奈米特殊應用晶片（ASIC）專案。

首先，根據Marvell最近法說會釋出訊息，客製化雲端ASIC量產推遲數季，大摩認為，此狀況可能是由於客戶雲端預算縮減，新一代ASIC設計較複雜也可能是另一個原因，相較之下，世芯-KY反而展現了與AWS更好的交貨能力與合作狀況。

其次，世芯-KY認為，AWS在新5奈米製程ASIC產品傾向採用第三方的矽智財（IP），而非設計服務提供商的專有IP，從這個角度看，大摩相信，世芯-KY與像是Synopsys等第三方IP供應商的合作夥伴關係更為緊密。

此外，近期受惠7奈米AI加速器專案更進一步量產，大摩看好，世芯-KY本季營收將比上季成長1成以上。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.長榮航太(2645)：今以每股68元掛牌上市，漲到94.4元，漲幅38.82%，蜜月行情強勢。

2.萬海(2615)：股利大縮水，將僅配息5元，去年第四季小虧0.4億元，股價反轉重挫。

3.南帝(2108)：2022年EPS為2.42元，配息2元，帶量上攻逾6.5%。

4.精確(3162)：歐洲廠挹注，2月營收創新高，今早觸漲停且成交量輕鬆突破達1.5萬張。

5.雲豹能源-創(6869)：今日轉上市，股價最高衝上103元、漲逾7%，隨後漲幅收斂至約4%。

6.大成鋼(2027)：不鏽鋼需求量看增，法人看好估值修復空間，吸引外資、自營商擴大買超，盤初逆勢強漲近4.55%，寫近11月波段高價。

7.長佳(4550)：2月營收年增翻倍，早盤站上3字頭，寫波段新高。

8.旭富(4119)：砸6.9億元ADC藥物授權，盤初揚升5.9%，5日線到手。

9.中工(2515)：去年擬配息0.526元，現金殖利率約6%，股價正向表態，大漲4%。

10.易威(1799)：2月營收年增37.06%，股價亮漲停，突破20。

11.統新(6426)：去年淨利爆增665%，每股擬配息2元，股價一度衝高約8.5%，重返月線。

12.保瑞(6472)：全球代工CDMO業務持續增溫，震盪走高5.5%，500關有撐，守穩生醫股王寶座。

13.英利-KY(2239)：旗下兩大廠取得特斯拉及安徽大眾電動車專案，合計訂單總額達人民幣18.05億元，激勵股價觸及68.5元，平去年10月下旬來記錄。

14.裕隆(2201)：昨外資、自營商聯手轉買超4149張，帶動股價收高並拉出一根長紅棒，惟今早多頭腿軟，隨大盤回落。

15.鈊象(3293)：前2月每股稅前盈餘8.11元，表現亮眼，獲外資連兩日買超，盤初股價逆漲守穩5日線上，領漲文創股。

16.大國鋼(8415)：去年每股盈餘4.39元，擬配息1.8元，值息率約4.6%，盤初不理外資賣超，股價逆勢收復5日線。

17.全家(5903)：去年每股盈餘8.25元，擬配息6.5元，以昨天收盤價213元計算，殖利率約3%，股價逆漲叩關5日線。

18.連宇(2482)：Q1不淡，有望超越上季，外資連2買合計1178張，50元形成短底，早盤大漲逾3%。

19.良維(6290)：切入資料中心及電動車充電市場有利，下探至66元有撐，加上外資買超2日合計1509張，今早逆場回70元。

20.毅嘉(2402)：營收走強，車用需求拉高今年營收、獲利，開高後漲多賣壓增強，股價翻黑。

21.鉅祥(2476)：去年營收及獲利雙創高，昨日回檔留下影線搭配外資買超，今早上漲1%。

22.天二科技(6834)：汽車占比步步揚，每每回檔即有買盤承接，早盤一度漲逾2%，再創高。

23.聯華(1229)：111年第4季擬派利2元，外資由賣轉買，今早強拉3%，突破55元壓力區。

24.中化生(1762)：業績題材續熱，早盤走揚約5%，股價續升挑戰前方高檔。

25.世芯-KY(3661)：先前股價千元附近震盪，大摩升目標價助陣，今早上攻千元之上。

26.信驊(5274)：擬配息45元；第二季營運看升且下半年業績將有望優於上半年，股王股價表現續強。

27.欣銓(3264)：受惠於國際IDM大廠擴大車用及AI晶片測試委外，營運拚逐季成長。股價抗跌。

28.長榮航(2618):2022年每股盈餘1.34元，擬配息0.8元，將增購5架波音787-9新機，股價跌近3%反應。

29.中石化(1314)：決議不分派股利，股價回測10元。

30.華城(1519)：核二2號機除役，儲能概念受矚，今早震盪走高並收復10日線。

31.麗臺(2465)：比特幣升逾8%，早盤放量穩揚。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）Q1營收拚勝去年Q 大成鋼臉色紅潤

大成鋼（2027）周二開高之後不回頭，不理會大盤拉回逾百點整理窘境，迄上午9：20的市價暫報47.2元，大漲4.08%，表現不錯。

大成鋼受惠去年上半年客戶積極拉貨，營收和獲利同步成長，全年EPS達6.23元，董事會13日通過每股擬配發4.4元股利，包括現金2.4元和股票2元。雖然美國景氣去年下半年轉弱，但大成鋼認為去年底最壞情況已過，法人樂觀今年第一季營收將有機會超越去年第四季。

大成鋼13日董事會通過去年合併財報，全年營收1,141億元、年增17.87％，淨利143.98億元，EPS達6.23元、年增8.16％。

大成鋼發言人林炳文表示，大成鋼主力市場在美國，是當地不銹鋼、螺絲螺帽和鋁材的最大通路，在2021年的塞港之後，迎來疫情解封的2022年上半年，美國市場對產業前景看好，「對未來有樂觀的期待」，使得大成鋼產品的需求大增，客戶積極下單補貨，建立庫存，造就大成鋼去年上半年的榮景。

不過，去年下半年因為利率揚升，市場轉趨保守，大成鋼雖然仍有保有競爭優勢，但獲利下滑。他說，去年下半年雖然獲利不如上半年，仍然是正向的，使得大成鋼全年獲利營收雙雙拉升。

林炳文指出，受到美國升息衝擊，大成鋼去年第四季應是去年最欠佳的，不過「最壞的已經過去了！」

大成鋼今年前二月營收188.26億元、年增4.35％。法人預期，大成鋼今年第一季表現優於去年第四季的機率極高。（工商時報 顏瑞田、林憲祥、數位編輯）

（5）搭AI浪潮 友通衝高

友通資訊（2397）周二以小高盤開高後，一路向上走堅，欲小不易，迄上午9：25的市價暫報69元，上漲3.92%，表現可圈可點。

友通資訊舉行法說會，副董事長李昌鴻表示，友通Embedded（嵌入式事業）受惠於缺料緩解及各區域市場需求強勁，有望較去年同期成長。AI運算浪潮帶動板卡、高效能運算需求，工業自動化預期下半年回到正常的水位。今年營運重點在於質的提升，營收方面期待有機成長，獲利成長率將超過營收成長。

展望後市，李昌鴻表示：「高效能運算是最先復甦的生意，ChatGPT讓AI應用性變得更好，我們MIS工程師試用ChatGPT寫了程式，上線運作還能使用，這一點超出預期。」目前許多客戶開始大推AI應用平台，對友通來說，高階平台平均單價上升、毛利比較高，未來幾個月會陸續出貨，貢獻今年業績。

其他產品方面，李昌鴻表示，軍工因為戰事而有備料需求、其他如能源、車載（打進冷鏈系統）今年也都會成長。而餐飲零售和娛樂，餐飲、旅館、娛樂業智能化程度大幅提升，是未來三～五年的成長動能。

羅昇的工具機因為大陸封控、俄烏戰爭影響，需求下滑，去年第四季市場最辛苦的時間點，今年市場需求陸續回升，預期第三季後回到六個季度之前的狀況，逐步回升。

工業生產設備過去是以PLC（程式化邏輯控制器）為主軸，在進入數位化時代後，IPC（工業電腦）替代PLC的需求顯現，今年成長有一塊是半導體設備機台的IPC化，友通和大型SI合作，取代過去PLC架構。

整體來看，去年友通營收達到160億元以上，今年首要目標是追求質的提升，不追求營收大幅度成長，著墨在毛利率比較好的生意，改善成本結構、提高產品的平均出貨單價（ASP）。

友通去年營收與毛利再創歷史新高。全年合併營收161.90億元，年增22％，稅後純益5.97億元，年減23.85％，每股稅後純益約4.61元。每股擬配發4元現金股利。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（6）長榮航太上市 盤中漲幅39％

長榮集團旗下的長榮航太（2645）14日以每股68元掛牌上市，成為長榮集團第六家上市公司。截至9點30分為止，長榮航太股價最高一度達到94.7元，漲幅39.26％，上市首日開出紅盤，蜜月行情可期。

長榮航太為國內主要飛機維修公司，提供高品質的機體、發動機及零組件等維修服務，挾維修及製造兩個事業體雙成長動能，近期受到法人機構及投資大眾的矚目，公開申購期間吸引超過72萬筆申購單，以釋出3,700張股票估算，中籤率約0.5％，市場反應熱烈。

長榮航太2022年合併營收為118.47億元，年增23.19％，稅後淨利15.81億元，每股盈餘4.48元，董事會已通過配發4.0元現金股利。

長榮航太2023年維修及製造兩大事業體持續成長，今年2月合併營收為10.63億元，較去年同期成長2.54億元，年增率31.49％；累計1~2月合併營收達20.91億元，較去年同期成長3.68億元。

長榮航太維修業務主要成長動能來自國際的業務，繼在東北亞、北美市場穩定成長後，公司也看好英國脫歐後衍生新的民航機構認證需求，今年將進軍英國廣體民航機維修市場，預期未來維修業務能持續保持穩定小幅成長。

製造事業體方面，在航空市場需求逐漸復甦的驅動下，飛機製造商均提高產能來應付需求的增加，預期航機零組件需求成長幅度將高於2022年，且目前位於桃園觀音的製造事業體廠房仍有餘裕產能，將有助於製造事業體的營收顯著成長。

長榮航太運用數十年來累積的管理經驗以及不斷精進的技術，積極轉投資未來前景可期的相關事業，包括與美國GE奇異公司合資之長異發動機維修公司、美國Spirit Aerosystem合資之長銳航材公司、及與艾姆勒車電&匯鑽科技合資之長鑽科技共三家公司，主要業務分別為GE發動機維修、航材維修以及電動車用零組件表面化學處理。

長榮航太持續強化機體維修及製造能力，在本業方面提升技術層次增加量能，同時在轉投資事業上穩定發展，隨著全球疫情解封，開放國際旅遊，新機訂單及交機量大幅度成長挹注成長動能，展望長榮航太公司未來的的營收及獲利，將有機會更上層樓。（工商時報 王淑以）

（7）王品元月EPS 2.92元 市場驚艷按讚 美食、六角與豆府跟進

王品（2727）元月自結獲利出爐，讓市場驚艷，今甫開市即跳高攀升至280元高檔，之後也無畏盤勢大幅拉回整理，仍在高檔強勢整理，清洗持股信心不足浮額，迄上午10：18的市價暫報269元，仍上漲4.67%，表現不錯。在王品獲利正面示範效應下，包美食-KY（2723）、六角（2732）與豆府（2752）等也都見賢思齊強彈。

王品受惠史上最長春節連假帶動聚餐市場活絡，加上大陸解封餐飲市場回升，兩岸營運動能齊增溫，自結1月稅後純益2.17億元、年增1.61倍，每股盈餘2.92元，單月即賺贏去年第四季的2.74元。

連鎖餐飲集團王品因近期股價大幅波動達注意交易資訊標準，依規定13日公布自結財報。

王品受惠台灣疫情解封、民眾生活回歸常軌，外食餐飲產業復甦力道強勁，王品台灣事業群旗下各餐飲品牌305家連鎖門店，去年從國慶連假到耶誕節、跨年聚餐業績一路暢旺。

王品去年第四季自結合併營收50.11億元，季減1.86％、年減0.58％；稅前盈餘1.99億元、年增4.53倍，稅後純益1.63億元、年增1.96倍，每股盈餘2.74元，表現維持高檔。

王品去年全年合併營收183.21億元創新高，年增6.54％；稅後純益2.58億元，不僅優於前年稅後虧損1.72億元的表現，且攀上近三年高點，每股盈餘5.15元則創近五年新高。

王品自結今年1月合併營收為21.7億元，月增24.69％、年增26.7％，改寫單月新高紀錄；稅後純益為2.17億元、年增近1.61倍，每股盈餘為2.92元，單月即賺贏去年第四季，繳出亮麗成績單。

王品日前已公告2月兩岸合併營收18.2億元，創同期新高，年增11.86％，其中大陸事業群營收4.8億元，年增3.87％。

隨著大陸積極提振消費，擴大零售、餐飲消費額，台灣則有新品牌、新門店動能，法人樂觀王品營運後市。（工商時報 姚舜、數位編輯）

（8）「魔獸」現身敲鐘 雲豹能源上市漲逾7%

有「魔獸」概念股的雲豹能源(6869)今(14)日轉創新板上市，以承銷價96元，早盤股價最高來到103元，漲幅7.29%。值得一提的是，雲豹能源今日找來旗下重量級巨星NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參與掛牌敲鐘典禮，寫下台股首次有NBA球星蒞臨掛牌儀式的難得紀錄，也成為全場焦點。

雲豹能源今年營收3大成長動能包括儲能、太陽光電以及水處理。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大(100MW)儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。

雲豹能源成立於2016年，資本額為11.27億元，早期專注於太陽光電，自2021年成功轉型為再生能源整合型平台服務商。旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務。

雲豹能源2022年全年度合併自結營收63億元，歸屬母公司淨利4.53億元，每股純益4.03元，營收及獲利都創新高。

雲豹能源(6869)認為，目前原物料、運價已由高檔滑落維持穩定，總經理趙書閔預期今年度營收及獲利皆可望優於去年，也喊出3年內營收肯定要破百億元。（時報資訊 王逸芯）