金融航運倒一片「這族群」低調灑花走強

拜登政府推出緊急措施，承諾讓倒閉的矽谷銀行與標誌銀行存戶全數領回存款，成功安撫市場信心，帶動加密幣行情大漲，概念股歡聲雷動，麗臺（2465）、動力-KY（6591）、青雲（5386）、精英（2331）、撼訊（6150）、映泰（2399）、精英（2331）聯袂走高，而台股持續陷入SVB陰霾，今日在金融和航運股同步重摔下，指數大跌近百點，下探15,367點。

加密幣市場上周捲入一連串風暴，先是專門服務加密幣產業的Silvergate銀行關閉清算，接著是為科技新創公司提供融資的矽谷銀行倒閉，而另一家為加密幣產業提供服務的標誌銀行（Signature Bank）也遭到紐約州政府強制關閉，重創加密幣市場信心。所幸美政府火速出手救金融業，比特幣13日盤中上漲10％至22,560.20美元，改寫十天來最高點，以太幣也上漲10％至1,614.89美元，整體加密幣市場規模因此增加700億美元，在13日盤中重新站上1兆美元。

受到加密幣行情大漲及時雨鼓舞，概念股開香檳慶賀，麗臺（2465）、動力-KY（6591）大漲逾3.5％，映泰（2399）、青雲（5386）、撼訊（6150）走揚約2％，相對台股低氣壓籠罩，表現相對亮眼。

SVB風暴持續盤旋金融股上空，今日再成提款機哀鴻遍野，僅群益期（6024）抗跌有撐，第一保（2852）、國票金（2889）重挫逾6％，元大金（2885）、上海商銀（5876）、新光金（2888）、中信金（2891）、富邦金（2881）、開發金（2883）、國泰金（2882）跟跌逾1.5％，拖累金融類指大跌1.6％，日K連4黑，上演半年線保衛戰。

SVB陷入流動性危機，市場憂心恐引發金融風暴，台灣央行官員表示，SVB事件不至於引發全面性金融風暴，即使影響面擴大，我國金融主管機關有足夠的經驗，配套措施充足，國人無須擔心。分析師亦表示，這次出事的銀行都算區域性銀行，不致引發系統性風險，對台股來說也只有短期會受美股影響。

另外，台灣六家主要系統性銀行資本適足率仍相對充足，估矽谷銀行事件直接衝擊影響不大。惟台灣金融業投資美國曝顯金額約15兆元，多屬美國公債，後續須留意美國金融系統性風險升溫造成的衝擊。

在金融族群選股上，分析師建議，可關注資產品質佳、受惠升息程度較大，且具高殖利率等特性金融股，第二季後逢低中長線布局。

（時報資訊 龍彩霖）

延伸閱讀

美銀行地雷連環爆！這國養老金1次踩3雷

金居、台達電11檔雙能概念股 成吸金指標

歐美軍購預算釋出 3檔台廠業績加分