3/14盤前》歐美軍購預算釋出 3檔樂透

台股今（3/14）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.根據外媒報導，韓國半導體大廠三星電子4奈米在發展初期良率不穩，但今年上半年將開始量產第三代4奈米製程，在效能、功耗及面積（PPA）上均有進展，可望吸引大型客戶下單。

不過業界指出，高通近期將推出的新一代Snapdragon 7+ Gen 1手機晶片已改用台積電4奈米製程，顯示台積電在技術上仍居領先地位。

2.法人13日合力買超中大型權值股金額在3億元以上的個股有：聯電、台積電、聯詠、欣興、鴻海、智邦、南電、中租-KY、大成鋼、長榮、京元電子、國巨以及大立光等13檔，其中，晶圓雙雄各獲買超10億元以上，外資回補買盤最力。

3.世芯-KY（3661）股價千元附近震盪，千金寶座尚未完全坐穩，摩根士丹利證券此時給予更高肯定，看好世芯-KY將奪下5奈米製程晶片新專案，成為激勵股價的正面因子，並把推測合理股價調高至1,340元，給予「優於大盤」投資評等。

4.測試廠欣銓（3264）受惠於國際IDM大廠擴大車用及AI晶片測試委外，營運可望在第一季觸底後第二季回升，下半年會優於上半年。

5.受到地緣政治牽動，歐、美國家針對軍事國防相關採購預算釋出，帶動強固型電腦產品市場需求增溫，台廠中繼神基投控維穩成長步調、營收站高後，近年轉型見成效、推出自有品牌的倫飛電腦及茂訊電腦，今年以來營收動能亦明顯揚升，累計前兩個月來營收並皆有逾兩成以上年增力道站高。

看好歐美中等國在疫後解封之際，針對基礎建設、國防等相關預算將陸續執行，有利整體強固型電腦市場熱絡，並回歸正常淡旺季走勢，可望對神基投控、倫飛及茂訊等強固型電腦業者挹注後續出貨利多。（閱讀全文）

6.神腦國際（2450）執行副總經理廖基宏13日表示，受惠於2022年底的iPhone客戶訂單遞延至2023年1、2月，以及資訊家電新購或換購商機湧現，加上iPhone新色上市推升手機買氣，神腦對於第一季通訊通路業績展望，樂觀看待。

7.王品（2727）受惠史上最長春節連假帶動聚餐市場活絡，加上大陸解封餐飲市場回升，兩岸營運動能齊增溫，自結1月稅後純益2.17億元、年增1.61倍，每股盈餘2.92元，單月即賺贏去年第四季的2.74元。

8.長聖國際（6712）受惠特管法效益，帶進細胞治療業績，去年營收6.27億元、年增42.9％；營業利益以2.84億元，交出翻倍成長佳績，EPS達2.95元，連兩年獲利。董事會通過每股擬配發3元股利，包括現金2元、股票1元，盈餘分配率100％。

9.受惠歐洲及亞太地區持續解封、實體經濟活動逐步恢復，宏碁集團旗下建碁（3046）在商業應用大型專案挹注下，出貨動能強勁彈升，2月營收以年增1倍、衝上4.71億元刷新近17年來單月新高，自結單月每股稅後純益（EPS）達0.33元。

10.台股13日受到SVB爆雷事件影響，盤中一度重挫百點，所幸多方低接意願仍顯積極，指數終場翻紅上漲，新能源車、儲能兩大族群拉回湧現買氣，包括建準、士電、金居與裕隆等11檔概念股成吸金指標。

群益投顧分析師廖健佑認為，市場將對Fed3月放緩升息重燃預期，使得作價買盤重啟動能，但風險趨避心態也有轉濃跡象，強勢題材股為盤面重心。

11.科技廠辦建案增加、循環經濟業務量成長加持，營造廠去年獲利旺，配息不手軟，殖利率都有7％以上。欣陸投控（3703）董事會通過擬配發現金股息2.5元，以13日收盤價計，現金殖利率8.03％。達欣工（2535）擬配現金股息2.5元，殖利率達7.59％。

崑鼎（6803）去年營收、獲利都創新高，擬配發現金股息13.58元，現金殖利率也有5％。

12.全家便利商店受惠本業表現穩健，展店淨增加，13日董事會通過2022年財報，稅後純益18.4億元、年增36.96％，EPS達8.25元，獲利與EPS均創歷史次高。全家董事會決議擬配發現金股息6.5元，以13日股價計，殖利率為3.05％。

13.長榮集團旗下小金雞長榮航太14日以每股68元掛牌上市，是長榮集團第六家上市公司，隨長榮航太掛牌上演蜜月行情，及市場預期長榮的高現金股利政策，集團總市值衝上6,100億大關。

14.友通資訊（2397）舉行法說會，副董事長李昌鴻表示，友通Embedded（嵌入式事業）受惠於缺料緩解及各區域市場需求強勁，有望較去年同期成長。AI運算浪潮帶動板卡、高效能運算需求，工業自動化預期下半年回到正常的水位。今年營運重點在於質的提升，營收方面期待有機成長，獲利成長率將超過營收成長。

15.台驊控股13日在台股驚濤駭浪中，成為航運類股唯一亮燈漲停的個股，高現金殖利率護體是關鍵因素之一，去年配息10.17元，以13日股價79.8元計、現金殖利率達12.74％。此外，台驊投資一籃子物流上下游關聯產業個股養金雞，董座顏益財有信心，未來10年台驊每年配息至少4元起跳，也激勵市場追價信心。

16.食品廠卜蜂受惠調漲產品售價，推升去年合併營收達289.59億元，創歷史高峰，稅後純益15.55億元、年增14.73％，EPS達5.28元。。

17.汽車零件廠布局新能源車市場接單再傳捷報，英利-KY（2239）旗下兩大廠取得特斯拉及安徽大眾電動車專案，將供應儀錶板橫樑及沖焊件、車門防撞樑等汽車零件產品，合計訂單總金額達人民幣18.05億元（約合新台幣逾80億元）。

18.軸承廠兆利（3548）公布去年度財報，雖然第四季獲利下滑，但累計2022年稅後純益達4.74億元，年增91％，每股稅後純益7.88元，登最近十五年新高紀錄；董事會決議配息3元，以兆利目前股價計算，隱含現金殖利率達4.62％。

19.晶技（3042）2月營收還是相對低檔，但是在2月不再有匯損下，2月稅前盈餘躍升至1.38億元、比1月倍增，也比營收還在近10億元的11、12月時的獲利高，不過在比較基期偏高下，2月稅前盈餘年減33％，累積前二月稅前盈餘為2.06億元、年減56％，每股稅前盈餘為0.67元。

20.抗體藥物複合體（ADC）已成主流趨勢。生技中心13日宣布，旗下兩個小分子藥物的ADC抗癌新藥與ADC鍵結技術平台三甘露醣（trimannosy）鍵結技術，以6.9億元授權給旭富轉投資嘉正生技，創下該機構成立以來最大筆金額的授權案。

21.全球PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）13日舉行線上法說會，會中公布2022年財報，稅後純益141.97億元、年增47.1％，每股稅後純益為15.02元，以及預計配發現金股利6元。

受惠於產品組合持續邁向高階，臻鼎2022年營收、獲利再創佳績，但放眼2023年董事長沈慶芳表示，今年確實會面臨很多的挑戰，尤其終端需求、消費動能沒有上來，按照過往淡旺季節奏，預期谷底會落在第二季，市場普遍預期第三季開始需求會慢慢上來，但還是要觀察市場變化，全年來說，公司目標今年力拚與去年持平。

22.易飛網今年2月推出廉航機票「月繳制」，迄今開票量持續攀升，單月廉航機票營收高達8位數，助攻廉航市場快速成長。

23.群創積極布局智慧零售，攜手元太、冠捷、承鴻光電、瑞訊智能，首次跨足零售超巿，導入大尺寸彩色電子紙看板，於全聯內湖瑞光社會宅門市的生鮮蔬果及麵包區，裝設28吋及25.3吋彩色電子紙看板，取代原本傳統印刷海報。

24.汽車板廠敬鵬（2355）13日公告2022年財報，稅後純益4.96億元、年增47.02％，每股稅後純益1.25元。受惠於汽車板出貨轉強、產品報價調整等，相較2021年敬鵬去年獲利改善不少，同日董事會通過決議預計配發現金股利0.85元。

25.中華電信13日正式公告，與新加坡電信已於13日正式簽約，雙方將共同發射ST-X衛星，中華電信投資金額為1.77億歐元及5,100萬新加坡幣，約合新台幣70億元。

26.矽谷銀行（SVB）陷流動性危機，市場憂心恐引發金融風暴，台灣央行官員表示，SVB事件不至於引發全面性金融風暴，即使影響面擴大，我國金融主管機關過去處理類似危機都有足夠的經驗，配套措施充足，國人無須擔心。

27.美國銀行業接二連三發生倒閉事件，外界憂心恐將演變成全面性的金融風暴，導致市場恐慌情緒再度升溫。資金在爭相湧入公債與金市進行避險下，推升公債價格與金價雙雙攀漲。

28.美國財政部、聯準會及聯邦存款保險公司（FDIC）在上周末聯手穩定金融業，承諾讓倒閉的矽谷銀行與標誌銀行存戶全數領回存款，成功安撫市場信心，激勵加密幣行情大漲。

比特幣價格在13日盤中上漲10％至22,560.20美元，是過去十天以來最高點。以太幣也上漲10％至1,614.89美元。穩定幣USDC繼上周跌至0.88美元歷史低點後，13日盤中回到0.9917美元。整體加密幣市場規模因此增加700億美元，在13日盤中重新站上1兆美元。

29.國科會主委吳政忠13日在三大科學園區「2022年營運記者會」中表示，去年三大園區合計營業額、貿易總額，都突破4兆元，改寫歷史新高。他強調，今年要「戰戰兢兢」應對俄烏戰爭、美中科技戰、通膨等變數，力拚今年整體營業額持平或微幅成長，即仍會站上4兆元以上。

30.大陸十四屆全國人大一次會議13日閉幕，新一屆政府順利換屆。剛進入第三任期的大陸國家主席習近平在會上針對兩岸關係表示，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅定不移推進統一進程。

31.寵物商機熱，出生人口減少，不過去年台灣寵物狗、貓數量較2018年分別大增41％、116％，國人不生小孩改養寵物成為趨勢，帶動寵物產業營業額達387億元、五年內成長46％，相關店家數逾8,300家、五年成長29％，特別是寵物照顧服務家數躍增45.6％最多。房仲業者認為，毛小孩當道，寵物相關產業擴點需求成為店面新商機。

32.去年實質薪資呈負成長，政府今年或明年是否規劃幫公務員調薪？行政院人事總處人事長蘇俊榮日前表示，會盡量朝調薪方向努力。主計長朱澤民13日亦針對軍教公調薪表態：隨物價上漲應該要調整，「兩年沒有調，也許是不公平的」。

33.新上任的大陸國務院總理李強曾主政長三角三大經濟省市，其經濟規畫成外界最關注一環。對於大陸經濟前景，李強用八字總結，認為在全球逆勢中，大陸經濟仍「長風破浪，未來可期」。

34.美國矽谷銀行（SVB）爆雷引發系統性風險疑慮，市場對美國聯準會（Fed）升息預期，又轉為放緩步調、甚至暫停升息，國際美元指數應聲回落，加上外資匯入，激勵新台幣匯率13日強彈，終場收在30.651元兌1美元，勁揚1.97角或0.64％，為2月2日以來逾一月單日最大升幅，且終止連四貶，總成交量放大至17.185億美元。

35.匯豐控股（HSBC）13日宣布以1英鎊（約新台幣37.5元）的價格收購美國矽谷銀行（SVB）英國子公司，接收該行在英國約3,300個客戶，英國政府積極促成此交易，盼能避免矽谷銀行倒閉事件對英國科技新創業者造成衝擊。

36.美國監管機關周日（12日）緊急關閉標誌銀行（Signature Bank），這是三日內又一家銀行遭接管，以資產規模來看，此為美國史上第三大銀行破產案。另外，同樣瀕臨破產的第一共和銀行則獲得救命金，躲過一劫。

第一共和銀行（First Republic Bank）表示已取得來自美國聯準會（Fed）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的700億美元資金挹注，為第一共和銀行帶來未使用的流動性，這還不包括該銀行可向Fed放款機制借貸的資金。此機制旨在協助銀行因應客戶擠兌難關。

37.在三陽奪下國內機車銷售龍頭後，光陽積極反攻，13日以「全力以赴」為題，一口氣發表八款新車，董事長柯勝峯表示此舉可視為品牌拿下油車、電車雙料冠軍的起手式，預期明年60周年慶一定要達成此一目標。

38.因應地緣政治，戴爾去中化劇本開出第一槍！據了解，該公司IC採購將分階段去中化，最快2026年起優先排除中國IC業者在中國晶圓廠投片產品，桌上型電腦、筆電與周邊去中化，則自2025年啟動、先以美國內需市場為主，2027年完成美國內銷產品百分百去中化。換言之，戴爾35～40％出貨量2027年都會在中國以外地區生產。(中性看待)

39.美國矽谷銀行倒閉引發的金融震盪，恐將導致聯準會（Fed）利率政策出現轉向。高盛集團認為鑒於近來銀行業所遭遇的壓力，已改口表示Fed在下周決策會議上將暫停升息。期貨市場押注Fed不升息的機率陡升至近5成。

40.私募股權公司去年收購數據中心的數量接近歷史紀錄，一反整體併購交易熱潮退燒趨勢，顯示這些公司看好數據儲存與雲端運算需求可望持續成長。

41.俄烏戰火未見停歇，此時中俄關係持續升溫引外界側目。外媒報導，中國國家主席習近平在開啟其第三個任期後，最快將在下周訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普丁見面。另外，習近平也安排與烏克蘭總統澤倫斯基舉行視訊會議，斡旋俄烏局勢的意味濃厚。

42.近期各大投資機構相繼公布1月或2月持股報告，變動情況備受市場關注。其中，歐洲資管巨頭安本旗下中國股票基金，2月大幅增持大陸動力電池巨擘寧德時代、免稅零售龍頭中國中免等A股。另一機構安聯旗下最大中國股票基金1月加碼中國中免。

43.美國金融監管機關10日關閉及接管矽谷銀行（SVB），市場避險情緒明顯升溫，美國十年期公債殖利率10日降至3.7％，考量高現金殖利率題材，資金湧入「股債」雙ETF。新一代國民ETF─國泰永續高股息ETF（00878）13日成交量19.99萬張，再寫上市來新高，國內規模最大的BBB等級投資級債券ETF-國泰投資級公司債ETF（00725B）投資人數攀高至13,062人，今年以來每周皆呈現上升。

44.健喬（4114）因愛克痰銷量激增，帶動去年營運豐收，稅後純益達7.99億元、年增163％，EPS以2.46元創新高，董事會通過每股擬配發1.6元股利，包含股票1元、現金0.6元。

另健喬董事會也決議辦理現金增資發行2,500萬股，預計募集10億元以償還銀行借款。

45.鋼鐵龍頭中鋼（2002），2月營收以312.54億元，創近3個月來新高，月增19.09％、年減6.76％，法人認為，近來鋼市好轉，鋼價上漲，預期中鋼營運將逐月向上。同為鋼鐵族群的大成鋼（2027）則可望受惠今年全球不鏽鋼需求量看增，股價淨值比有機會回升至少2倍，法人看好估值修復空間。

B.利空因子：

1.因應矽谷銀行（SVB）與標誌銀行接連倒閉引發的風暴，美國財政部、聯準會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）三大部會決定聯手救市，推出「銀行定期融資計畫」（BTFP）降低銀行擠兌風險。惟風暴仍未止息，VIX指數急升至5個月高點，歐美銀行股重挫，美元大幅疲弱。

2.萬海航運董事會13日通過2022年財報，去年合併營收2,589.53億元，稅後純益930.72億元、年減9.94％，EPS為33.17元，營收創新高、獲利寫次高；不過，第四季受運價大跌影響，「意外」出現0.4億元虧損。

昨日董事會並決議配發現金股息5元，配息率15％，明顯低於市場預期，以13日股價80.5元計，現金殖利率6.21％。

3.占系統供電量約3％的核二廠2號機今（14）日將正式功成身退、停機除役，引發外界對供電缺口的疑慮。經長王美花13日表示，今年新增機組裝置容量大於除役量，加上再生能源大量併網後，白天供電沒有問題，夜間有抽蓄水力可調度，確保供電穩定無虞。她強調，從法規與現實面，核二廠2號機延役都不可能。

除憂心電力有缺口，藍委也憂心4月電價調漲，恐加劇通膨，呼籲凍漲。王美花則表示，將以台電穩健經營、照顧民生、穩定物價為原則考量電價調漲，強調「台電也要站得住不能倒」，未承諾凍漲。（中性看待）

4.星宇航空不忍了決定提告！星宇疑有人12日在臉書《星宇航空套牢自救會》社團散布內線交易謠言，星宇執行長翟健華與律師決定今（14）日前往台北地檢署按鈴申告。星宇公關長聶國維強調，不再放任網路散播不實謠言，將通過司法程序正面對決，展現公司治理的態度。

5.經濟部13日大動作召開記者會，說明核二廠使用執照屆滿後，將進行解聯除役，發電缺口將由其他新機組與再生能源補滿，並打包票台灣沒有缺電問題。不過，供電穩定是建立在各項建設都能如期達標的前提上，經濟部並沒有詳細說明未來仍有供電不穩的隱憂。

就以今年將上線的台電大潭電廠8號機，預計4月起開始測試，夏季用電尖峰時可以正式運轉，但其實這部機組原定是在去年6月就應併聯，因疫情影響工程進度，讓電廠延後併聯將近半年多才上路，同時還有正在興建中的大潭電廠9號機，也是難逃工程進度落後的命運，將延遲至年底才上線，已替未來供電穩定度增加不確定的風險。

6.南部正面臨乾旱，水情嚴峻，不少立委提出應針對高耗水產業提高水價。經長王美花13日表示，台灣自來水公司與台北自來水處兩邊水費收費標準的確有落差，會在兩個月內提出檢討報告，並參考耗水費機制狀況綜合檢討，目前先以耗水費誘導用水大戶自主節水。

7.雞蛋荒，家禽產業鏈，成為話題。據內政部實價登錄揭露，彰化縣二林鎮斗苑路的一處雞舍，建坪493.8坪，地坪1,719.1坪，去年5月以總價4,260萬元易主，該筆交易高達8位數的價碼，不僅登上二林鎮去年房地交易「總價王」，更躋身彰化縣去年總價最高的雞舍交易案。

近兩年，不計入離岸的彰濱工業區，彰化縣本土建坪逾千坪的房地交易共10件，其中有5件就屬於雞舍相關交易，占比達一半，顯見雞舍是彰化縣大型房地交易的要角，其中又以芳苑鄉雞舍進榜交易量最多。（中性看待）

8.美國矽谷銀行與標誌銀行（Signature Bank）相繼倒閉震撼全球金融圈，歐洲金融股慘遭波及，周一全面大跌。但是，歐洲央行暫無召開緊急會議的計畫，德國央行雖召開緊急會議，但並未提出救市措施。

歐股周一全面跳空大跌，金融股尤為殺盤重心，瑞信暴跌9％，德國商銀重挫8％，奧地利第四大銀行BAWAG暴跌9％，要收購矽谷銀行英國分行的匯豐銀行相對抗跌，但跌幅仍達3.5％。歐洲金融類股指數重挫5.7％。

9.美國通膨一飛沖天讓配息型股票失寵，高殖利率環境下資金搶進美債，連帶造成美股高殖利率概念股今年來表現遠遜大盤。

去年當美股大跌時，資金轉進配息型股票，標普5百高殖利率股票指數全年僅下跌1.1％，表現遠優於大盤的重挫18％。今年情勢逆轉，儘管上周周線大跌，標普5百指數大盤年線仍力保上漲0.6％，反觀高殖利率股票指數今年迄今則大跌4.9％。

10.美國矽谷銀行（SVB）上周倒閉不僅波及科技業與健保產業，就連加州釀酒業也成為受害者，尤其是小本經營的家族企業短期內恐怕資金枯竭。

11.儘管各大車商爭相研發自動駕駛車，但美國汽車協會（AAA）最新年度調查顯示高達68％民眾對自駕車感到「恐懼」，比率高於2022年的55％。專家認為車商行銷具誤導性，讓人對目前汽車輔助系統產生誤解和造成危險。

12.大型行庫從嚴把關金融債券投資風控指標出列。儘管SVB倒閉事件，因為美國聯邦存保公司出面宣示全額保障存款人，已對市場暫時發揮「止血」效果，但聯準會升息造成的資金緊縮效應，仍使大型行庫在投資金融債券時對風控升高警戒，並且以三大指標從嚴把關風控，據指出，包括CDS（信用違約交換）變化及被投資機構規模，已成兩大重要指標。(中性看待)

13.國票金控13日召開董事會，通過經會計師查核2022年度財務報表，全年稅後淨利達12億8,798萬元、EPS為0.41元，並擬議2022年盈餘分派案，由於採會計穩健保守原則，依金管會函示提列特別盈餘公積，因此決議今年不分派股利。

14.台灣即將邁入超高齡社會再加上少子化因素，許多長者對老年生活的期許已逐漸轉為「活得健康，不給下一代添麻煩」。國泰人壽評估，在考量物價、照護成本上漲趨勢下，長照保障至少每月4.5萬元，才能讓家人的生活被影響程度降到最低。

15.根據市調機構集邦科技調查顯示，晶圓代工廠去年第四季產能利用率出現明顯下修，前十大晶圓代工產值季減4.7％達335.30億美元，為14個季度以來首度衰退，且面對傳統淡季及大環境的不確定性，預期今年第一季前十大廠產值季度跌幅恐將擴大。其中，台積電先進製程持續領先並推升市占率，三星因大客戶轉單恐導致營收成長受限。

16.顯示器代工廠瑞軒（2489）公布去年財報，由於Vizio股價去年大跌超過6成，因此認列將近40億元的股價評價損失，造成全年大虧27.85億元，每股淨損約3.45元。瑞軒董事會也通過減資和庫藏股案，公司擬減資5％，減資後股本將降至75.81億元。

17.美國矽谷銀行風暴來襲，以新創公司為主要業務的矽谷銀行，因資金取得困難，造成虧損及存戶擠兌而破產，市場聯想恐成為雷曼兄弟2.0版，美股金融股重挫，包括新光金（2888）等15檔台灣金融股13日股價，也一片綠油油。

包括新光金、中信金、永豐金、玉山金、開發金、第一金、富邦金、合庫金、華南金、三商壽、國泰金、彰銀、上海商銀、台新金、兆豐金等15檔金融股，股價不支倒地，法人近5日賣超4,100張～5.5萬張。

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