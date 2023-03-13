3/13上市、櫃企業營運快報

今(3/13)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.和泰集團除本業車輛銷售外，近年積極多角化跨足周邊價值鏈，包括租賃配件、保險、MaaS移動服務等各領域，以創造顧客最佳的用車體驗。

在商用車部分，多年來和泰車(2207)代理HINO日野品牌以販賣車體底盤為主，為因應日漸成長之商用車市場，滿足顧客多元且各種客製化需求，跨足車體打造，成立和泰車體製造公司，並舉辦落成啟用典禮。

和泰車體可針對貨車與巴士進行改裝與客製化打造，除了商用車車體打造外，和泰車體工廠內設有國內車體廠首創的「新車檢驗線」，直接在廠內進行檢驗。

2.全台規模最大、歷史最久的「2023ITF台北國際旅展」（Taipei International Travel Fair，ITF）」將於11月3日至6日於台北南港展覽館一館舉辦，主辦單位台灣觀光協會正式開放全球參展單位線上報名，台灣觀光協會提醒欲參展單位及早至官網www.taipeiitf.org.tw報名。

3.國人不生小孩改養寵物幾乎成為趨勢，依據內政部資料，去年全國出生人數僅13萬8千人，跟4年前(2018年)相比大幅減少23.5%，然而，財政部數據卻顯示去年寵物狗共140萬隻，4年增加41.4%，寵物貓去年總計82萬隻，4年增幅高達115.8%，寵物商機發展無限，讓寵物相關產業家數4年間成長28.5%。

其中寵物照顧服務家數躍增45.6%，寵物熱潮也反應在相關產業銷售額，去年寵物相關產業銷售額高達387.3億元，4年成長45.7%。

4.晶華(2707)國際酒店集團公布2023年2月自結合併營收4.94億元，雖月減28.64％、仍年增12.77％。累計前2月合併營收11.87億元、年增達22.96％，創同期次高。集團表示，若排除達美樂披薩及麗晶（Regent）海外營收貢獻影響，2月營收延續佳績、再創同期新高。

5.雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2023年2月自結合併營收2億元，雖月減27.28％、仍年增達22.44％。累計前2月合併營收4.75億元、年增達28.17％，均創同期新高。展望後市，受惠市場復甦，集團看好三大營運項目動能持續強勢，推升住房及餐飲業績同步走揚。

6.為協助業者於2023年3月19日（當日假日可順延至3月20日）前提送工廠改善計畫至所轄地方政府審查，截至目前為止，仍有3,700餘家工廠尚未提出改善計畫，經濟部呼籲業者務必於今年3月20日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格；錯過爭取合法化的機會，更有工廠斷水、斷電或被拆除的風險。

7.精確(3162)2月營收逼近4億元，衝上史上新高，帶動股價今天逆勢反彈，漲幅一度達到6.4％。2月營收衝高主要因去年第4季擴廠效應逐漸顯現，法人預期今年單月營收有望維持2月榮景，全年挑戰50億元。