3/13盤中熱門焦點股

今（3/13）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）高殖利率護體 貨櫃三雄、台驊走堅

雖然上海出口集裝箱運價指數（SCFI）續跌，貨櫃三雄挾帶高殖利率題材帶動，股價逆勢翻揚，漲幅約1～2％，而持有陽明(2609)、長榮(2603)的台驊投控(2636)同樣擁有高殖利率題材，成為航運股唯一一檔觸漲停之個股。

SCFI最新指數906.55點，連9周下跌，跌幅2.63％，由於市場貨量需求依舊低迷，本周面臨900點整數關卡支撐。而運價低迷逐漸反映在貨櫃三雄營收，三家2月營收年減60～70％，其中，長榮2月營收186.8億元，年減66.22％；陽明2月營收113.09億元，年減65.99％；萬海2月營收73.12億元，年減69.12％。

運價及營收回落，並未影響今天股價，台股開盤大跌中，貨櫃三雄盤中大單敲進，日K線盤中維持三連紅。主要陽明公布2022年每股盈餘51.71元，董事會通過配發每股現金股利20元，具有高股息誘因。

而台驊也受惠於陽明配息，OCI部位持有陽明2.03萬張配息後持有將沒有成本，另外，OCI也持有長榮1600張、長榮航(2618)1000張、999張捷迅(2643)、100張中菲行(5609)以及明天將掛牌上市的長榮航太(2645)1610張，長投的潛在利得相當可觀。（時報資訊 莊丙農）

（2）93萬存股族注意! 華碩帶賽00878？

華碩10日舉行法說，去年第4季美股大虧5.1元震撼市場，更坦言今年上半年難擺脫單季虧損，恐要等到下半年獲利才能回正。受此影響，華碩今（13）跳空大跌，最低到264.5元、差一檔跌停。由於華碩是ETF人氣王國泰永續高股息（00878）最大成分股，00878最低也見「16字頭」。

去年第4季因PC終端需求不彰，華碩單季虧損38.23億，每股淨損5.1元，全年每股純益（EPS）19.8元，董事會決議配發15元現金股息，以上周五收盤價293元計算，殖利率5.1%。對華碩直指今年上半年兩季都可能繼續虧損，恐創下華碩IPO以來最長虧損。

向來以高股息著稱的華碩，是許多高股息ETF的持有標的，00878目前最大成分股就是華碩，比重5.65%；元大高股息（0056）華碩名列第5，持股比2.82%；元大台灣高息低波（00713）持股4.21%；富邦特選高股息（00900）持股5.01%。

法人表示，一旦高股息ETF開始出脫持股，華碩股價將會承壓。※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台驊投控(2636)：去年下半年將配發現金股利5元，2022年全年現金股利10.17元，股價強勢逆漲近8%。

2.佳龍(9955)：避險需求帶動金價升近2%，今早走高逼近漲停，收年線。

3.櫻花建(2539)：111年每股盈餘2.05元、擬派利1.8元，優於前一年表現，今早強勢走高3.5%。

4.中化生(1762)：2月營收年增144.14%，盤初揚升約4.1%，重返月線。

5.華電網(6163)：2月營收年增125.6%，早盤爆量衝漲停，股價寫近逾10個月高。

6.擎邦(6122)：2月營收4.38億元登頂，早盤拉第2根漲停。

7.沛亨(6291)：2月營收年增17.93%，股價漲停續創波段新高。

8.旭隼(6409)：季線附近形成支撐，多方放手進攻，早盤一度大漲4%，千金股唯一走強。

9.台積電(2330)：16日除息在即，大摩喊價700元，盤初開平後一度翻紅，拚穩台股軍心。

10.華邦電(2344)：月線有撐，股價貼近平盤整理，相對大盤抗跌。

11.中鋼(2002)：2月營收月增19.09％、年減6.76％，創近三個月來新高，法人看好營運將逐月向上，盤初股價守穩季線之上。

12.三陽(2206)：2月營收衝至49.48億元、年增75.39％，續寫同期高，也創歷年單月次高，盤初股價逆漲、叩關5日線。

13.英利-KY(2239)：旗下孫公司獲儀錶板橫梁及車型沖焊件等零配件訂單，總額估達18.05億人民幣，盤初股價逆漲、重返月線。

14.中華(2204)：2月營收年增48.85%，盤初股價逆勢彈升近1%，拚拿回季線。

15.矽力*-KY(6415)：上半年營收估衰退，下半年拚重返成長，股價重挫跌停。

16.晶心科(6533)：2月營收1.05億元，年增151.51%，今受邀法說，股價抗跌。

17.長榮(2603)：挾著高現金殖利率題材，股價抗跌。

18.瑞昱(2379)：2月營收月增12.9％，預期Q2續旺，股價震盪翻紅。

19.聯發科(2454)：2月營收回溫，月增35％，股價開高走低。

20.沛亨(6291)：2月營收年增17.93%，股價漲停續創波段新高。

21.建準(2421)：車用散熱需求持續成長，挹注今年營運動能，外資、自營商齊買，近來股價強勢抗跌，今早走高5日線上。

22.精成科(6191)：目前正在庫藏股期間，台股動盪中回檔幅度有限，強守5日線逆揚逾1%。

統一(1216)：超額配息+解封後消費動能增強，投信連17買達1926張，展現抗跌氣勢。

23.長佳智能(6841)：高檔過熱拉回整理，一度觸及跌停，摔下5日線。

24.華碩(2357)：上季虧38.23億元，第4度出現單季虧損，稍早直逼跌停。

25.富邦金(2881)：矽谷銀行破產衝擊金融股，早盤帶量續跌。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）新股不香了？龍德漏氣

軍工新兵龍德造船（6753）上周五風光上市，盤中一度噴漲200%，順利拉開蜜月行情序幕，終場收在87.1元，中籤人若順利出場，最高超過6萬元入袋羨煞眾人。惟好景不常，轉上市第二天卻踢鐵板，今以85.1元開盤後一度下滑至76.6元，跌幅達12%，令投資人憂心蜜月僅一日行情，明日將上市的長榮航太(2645)及雲豹能源（6869）創新板上市備受矚目。

龍德造船(6753)2月營收為2.94億元，年增146.62%，日前搭上軍工股題材熱潮，股價直飛青天，轉上市首日更一度大漲2倍，人氣跟著暴衝。明日以承銷價68元轉上市的長榮小金雞長榮航太(2645)申購期間也讓股民搶破頭、中籤率僅0.53％，以今日興櫃均價約95元計算，價差約2.7萬元，蜜月行情是否如龍德短暫也引發股民關注。

長榮航太（2645）2月營收10.23億元，月增3.32％、年增31.49％，連2月站穩10億元大關，並創5個月新高及歷史第三高；前2月累計營收達20.91億元，年增21.37％。

能源股的績優生雲豹能源（6869）繼泓德能源之後，為第三家創新板上市掛牌股，泓德能源上市後掀起一波能源股漲潮，市場樂觀期待雲豹能源上市蜜月期表現，再帶動另一波漲勢。雲豹能源今日開高震盪，平盤114元附近游走。

緊接著生產FRID電子標籤廠永道-KY(6863)，是永豐餘集團旗下第九家上市櫃公司，3月9日至13日公開申購，15日公開抽籤，預計21日以每股83.58元在證交所上市。(時報資訊 龍彩霖)

（5）旭隼當關 電子族群注入強心針

矽谷銀行倒閉，台股疲弱中再補一槍，盤中低點來到15349點，下探近一個月低點，千金陣容再少一員，早盤七千金中，只有旭隼(6409)大漲逾3%，表現最搶眼，也帶動所屬的其他電子股展現抗跌力道，10：00過後類股指數由黑翻紅，漲幅超過0.5%，漲幅領先，進而激勵台股跌勢收斂到平盤之上，返回15500點。

旭隼開平走高，股價一路向上來到1770元，漲幅突破5%，為其他電子股注入強心針。受其帶動，亞翔(6139)、碩天(3617)、鼎炫-KY(8499)、互盛電(2433)、亞弘電(6201)、鴻海(2317)等多檔個股先後翻紅，其中鴻海獲連續百張大單敲進。連宇(2482)、伊雲谷(6689)先後走出跌停板，跌幅收斂一大半。

不斷電系統大廠旭隼去年交出亮麗成績單，首次賺逾四個股本，改寫新紀錄，目前訂單能見度約30天至40天，股價自2月中觸底1550元反彈，至今日最高來到1770元，近一個月漲幅達14%。惟目前已來到前高壓力區，加上漲多考量，能否再向上突破，備受矚目。

矽谷銀行倒閉事件，今早在台股發酵，前半場買氣觀望，大盤指數下跌至15349點，隨著台股接連下挫，空方已獲得釋放，加上新台幣走勢轉強，大幅升值近2角，千金高價股幾乎全面翻紅，盤面不再籠罩悲觀氣氛，台股先站回15500關卡暫時化解危機。（時報資訊 張嘉倚）

（6）保險股重傷 金融族群臉色綠了

矽谷銀行倒閉隨即遭美國監管機關接手，震撼全球金融市場，拖累華爾街股市上周五齊跌逾1％。美國當局火速宣布一連串救市措施，激勵美股期貨走揚。台股早盤在信心不足下跌勢擴大至逾百點，位於颱風眼的金融股難逃空襲，旺旺保（2816）、三商壽（2867）、中再保（2851）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）等保險股首當其衝跌逾1％，台中銀（2812）、臺企銀（2834）、王道銀行（2897）也受重傷下挫2％。

矽谷銀行（SVB）一夕倒閉，為2008年金融危機以來美國最大的銀行業危機，美國財政部和聯準會發布聯合聲明，推出一系列穩定銀行體系和安定人心的措施，包括將透過新的「銀行定期融資項目」提供額外資金，亦接管總部位於紐約的Signature Bank，並表示矽谷銀行的儲戶周一就能提取存款。聯準會的救市措施令全球金融市場為之一振，也激勵周一美股主要指數期貨勁揚。

據金管會統計，本國銀行、證券公司對美國矽谷銀行及Silvergate Bank皆無曝險情事，保險業、投信基金則分別曝險1.5億元與3.18億元，合計4.68億元，影響相對有限，金融股今日仍在信心不足下成提款機，保險股成重災區，旺旺保（2816）、三商壽（2867）、中再保（2851）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）、新產（2850）等聯袂下跌1—2％不等。

全球投資人緊盯矽谷銀行風暴，經濟部長王美花表示，一直有在注意新創銀行的發展，既然美國政府出面解決，後續應該會有較好的結果，對台灣的影響不大。投資專家則認為，從兩指標觀察，包括新台幣今日一度升值8.3分，來到30.765元守住31元，台股雖一度大跌150點，15,300不破，足以證明矽谷銀行非系統性風險而是單一事件，投資人莫驚慌，台股後市仍將維持高檔震盪格局。

國內金控公司法說會本周起密集接力，除了14日打頭陣的台新金與新光金，16日起，包括富邦金、華南金與兆豐金均將陸續登場，股利發放政策成市場重頭戲，矽谷銀行倒閉事件所引發的連鎖效應持續受到投資人密切注目。（時報資訊 龍彩霖）

（7）金價升近2% 佳龍、金益鼎閃耀

美國矽谷銀行(SVB)倒閉，鬧得金融業滿城風雨，投資人避險需求激增，國際金價跳漲近2%，截至上周五收盤，紐約商品期貨交易所4月黃金上漲32.6美元或1.8%，每盎司報1867.2美元。台股黃金漲價受惠股同步反映金價，佳龍(9955)、金益鼎(8390)今早漲勢跑贏大盤。

佳龍與金益鼎同為貴金屬精煉/回收業者，其中，佳龍相關業務占比營收超過7成，因此貴金屬價格異動對其影響較大，有鑑於金價上漲，帶動佳龍放量長紅，盤中一度強彈7.7%，強勢收復短中均，進一步向上突破年線。

金益鼎稍早一度漲逾3%，最高暫報39.15元，隨後維持盤上震盪，漲幅收斂至1%以上。

觀察2檔基本面，佳龍2月營收0.84億元，月增0.92%、年減35.05%。前2月累計營收1.67億元，年減41.28%。

金益鼎2月營收2.47億元，月減7.92%、年增6.64%。前2月累計營收5.16億元，年增6.85%。擬配發111年度現金股利每股1.88元，現金殖利率遠超逾4%。(時報資訊 廖小蕎)

（8）鋼鐵盾牌堅硬 抗空給力

鋼鐵大軍受惠產業面向好護持，今由主帥中鋼(2002)坐鎮高檔領軍，績優生長榮鋼(2211)漲近7%打前鋒，帶隊不鏽鋼族群豐興(2015)、春雨(2012)、高興昌(2008)、大成鋼(2027)、官田鋼(2017)等逆勢而上，拉抬鋼鐵類指由黑翻紅、逆漲近1%，成為盤面抗跌主力。

鋼鐵龍頭中鋼受惠貨量大增，2月營收達312.54億元，月增19.09％、年減6.76％，寫下3個月來新高；旗下中鴻(2014)2月營收32.12億元，月增18.78％、年減14.70％，前二月合併營收59.17億元，年減21.45％。

法人表示，近來歐美鋼價上漲，且各國減產效應也持續顯現，加上中國等地推動基建，及土耳其強震後供應歐洲鋼材短缺，預期需求將會逐漸加溫，鋼市看旺。中鋼預計16日開出的4月和第二季內銷盤價漲勢確立，將是連續四個月漲價。

長榮鋼2022年受惠鋼構、環保事業持穩，及轉投資長榮海(2603)配息挹注業外表現，整體稅後純益達25.94億元，年增36.3%，每股盈餘6.22元，擬配息5元，寫歷史最佳紀錄，以10日收盤價52.2元計算，現金殖利率高達9.6%。

長榮鋼今日人氣爆棚，開盤一個半小時，成交量已達10日近4倍，股價震盪走高近7.5%，目前最高來到56.4元，一舉收復全數短均。長榮鋼去年除了受惠鋼構、環保事業持穩外，加上轉投資的長榮海運(2603)去年現金股利衝高，也大幅挹注長榮鋼業外表現，帶動整體獲利向上。(時報資訊 李慧蘭)

（9）外資誇5奈米ASIC實力 升世芯-KY目標價到1340

美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告指出，看好其長期在5奈米ASIC(客製化晶片)的潛力，也看好其今年下半年營收將出現反擊，故將目標價由1280元調升至1340元，評等維持加碼。

美系外資表示，有鑑於供應商決定遞延到5月中旬出貨，故先前有市場投資者對於世芯-KY在AWS的7奈米ASIC業務的可持續性，也使得世芯-KY之前一個月的股價修正，只是，世芯-KY在於下一代5奈米ASIC的競爭擁有既有優勢，世芯-KY可以根據代工合作夥伴的數量更靈活價談定價折扣，看好世芯-KY有可望拿下AWS下一代5奈米ASIC項目。

美系外資表示，根據Mavell最近的財報電話會議中指出，客製雲ASIC將在幾個季度內推出，推遲得原因歸因於客戶的雲預算削減，還有可能加上設計的複雜性。另一方面，世芯-KY與第三方IP供應商(例如Synopsys)建立了更牢固的合作夥伴關係。

美系外資強調，看好世芯-KY下半年營收將出現反擊趨勢，且2024年在5奈米項目也會有所站或，故將目標價由1280元調升至1340元，評等維持加碼。（時報資訊 王逸芯）

（10）衝逾15年高價 亞翔觸及47.1元

工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)董事會通過2022年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利3.12億元、每股盈餘（EPS）1.39元，雙創歷史次高。累計全年合併營收357.38億元、歸屬母公司稅後淨利9.99億元，雙創歷史新高，每股盈餘4.43元亦創近15年高點。

亞翔董事會通過股利分派案，決議擬配息3.5元、為近15年高點，盈餘配發率約79.01％，以10日收盤價45.05元計算，現金殖利率達約7.77％，使股價今（13）日不畏大盤下殺百點，仍開高勁揚4.55％至47.1元，創2007年10月初以來逾15年5個月高點。

亞翔上季合併營收續創109.68億元新高，季增13.88％、年增達28.98％，毛利率7.83％為近3年半高，營益率3.86％則低於第三季4.82％、優於前年同期2.69％。歸屬母公司稅後淨利3.12億元，季增17.63％、年增達81.15％，每股盈餘1.39元，雙創歷史次高。

累計亞翔2022年合併營收357.38億元、年增達50.46％，營業利益16.17億元、年增達4.75倍，歸屬母公司稅後淨利9.99億元、年增達近2.11倍，全數改寫新高，每股盈餘4.43元則創近15年高點。毛利率7.66％、營益率4.52％，亦雙創近4年高點。

受惠專案工程進入施工高峰期，亞翔2023年2月自結合併營收29.88億元，月增達27.44％、年增達59.03％。累計前2月合併營收53.33億元、年增11.92％，為僅次於2016年的同期次高。

亞翔先前法說時表示，去年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。今年台灣榮工比重可能略降，亞翔及蘇州比重將增加，整體毛利率有機會再提升。因公司客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

對於各地區展望，亞翔認為今年以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀，主因美國加強對中國大陸技術封鎖，對半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，在新加坡及越南將有所收穫。（時報資訊 林資傑）