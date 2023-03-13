營收成長藏玄機？這檔轉機這樣看

美利達大陸銷貨成長 群益評估高階增長放緩這樣看

美利達 (9914)2月營收雖出現年、月雙增二位數的好表現，且2月大陸市場銷售台數年增89%，但法人卻認為，大陸市場的低價車款占比增加，高階車款的成長已經放緩，今年下半年自行車廠的出貨成長乏力，目前仍維持美利達的投資建議為「中立」。13日美利達股價受台股大跌逾百點下，盤中股價最低來到168元，跌幅逾4%。

自行車族群2月營收兩樣情，整車廠拚去化庫存，巨大(9921)集團2月合併營收56.91億元，年減14.91%；累計前二月集團合併營收115.19億元，年減13.82%。

美利達集團2月合併營收27億元，年增17.5%；累計前二月合併營收49.84億元，年增3.39%。美利達大陸市場2月銷售台數年增89%、銷售金額年增122.4%，大陸市場成為助攻美利達集團2月營收年增雙位數的功臣。

群益投顧則認為，美利達2月營收年增17.5%、月增18.2%，低於預期，雖然集團出貨量年成長30.8%，但由於在大陸市場的低價車款占比增加，使得營收成長幅度較小。

相比之下台灣廠的出貨量僅成長11.6%，銷售額僅成長21.8%，若考量2月工作天數較去年同期增加的因素，高階車款的成長已經放緩。

且因需求成長放緩及庫存去化的壓力出現，群益投顧預估，可能影響到品牌廠及通路商對2024年新車款的拉貨力道，使得今年下半年自行車廠的出貨成長乏力，目前仍維持美利達的投資建議為「中立」。