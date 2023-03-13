自救會成員暗指高層涉內線交易 星宇否認

由張國煒領軍的星宇航空，受惠解封商機，營運出現突破性表現，刺激股價飆漲，但過程中也出現上沖下洗的劇烈震盪，讓不少投資人哀號，甚至組「自救會」取暖，近日更有一名社團成員直接點名星宇航空執行長翟建華「曾在2月推薦星宇」但此事恐觸及內線交易的敏感話題，星宇航空強硬否認，翟建華並沒有推薦股票，不排除報警處理。

該名自救會社團成員發文表示，「星宇自救會的朋友我只能告訴大家，星宇有救了。之前我和我校友翟健華（星宇航空執行長為翟建華）交流，回想到20多年前，我在大學的時光彷彿就在昨天，那也是一段美好的時光。今年2月給我推薦的星宇，我也有進場，好在我有內部消息，我才沒有被套牢。」

該名網友接著指出，「這（星宇）是我實現財富自由道路上其中一檔好票。星宇在四月份有一個重磅的資訊，這是一次能讓自救會的朋友翻身的機會。」

文章一出引起不少質疑，許多人認為貼文內容已有觸法疑慮，且發布文章的帳號近期才創立，懷疑消息的真實性。對此，三立新聞網報導，星宇航空公關長聶國維表示，向翟建華確認後，翟建華並未向校友推薦股票，且翟建華已畢業30年並非貼文所述的20年。

不僅如此，聶國維也強調，此事恐為有心人士發動網軍打壓星宇航空，且這次更指名道姓、涉及內線，向法務確認後，法務人員建議可以報警處理。

事實上，先前張國煒曾經呼籲，希望真正想要投資星宇的人再買股，不要把星宇視為炒作標的，這樣會傷害星宇，並喊話自救會，「投資人成立自救會大可不必，因為投資是個人決定，股價由市場決定，投資需量力而為。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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