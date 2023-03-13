內需餐飲業績火 這檔連吞兩根跌停關鍵曝

內需餐飲股業績火紅，去年獲利創下歷史新高，今年前二月營收也改寫同期新高的亞洲藏壽司（2754），13日早盤股價再度亮燈跌停，已連續出現第二根跌停走勢。

亞洲藏壽司董事會通過去年財報，去年營收38.47億元，年增52.26％，營業利益3.22億元，年增906％，稅後歸屬母公司業主淨利2.41億元，年增9.95％，EPS達5.21元，創下掛牌來獲利新高表現。

基本面來看，雖然去年獲利創新高，但去年第四季營收10.18億元是歷史次高，獲利因受到日幣反彈影響，出現業外匯兌損失，單季EPS1.16元、年減24％，單季獲利表現不如預期。

籌碼面上，近日外資持續站在賣方，上週五(10日)賣超擴大至540張，當天股價跌停後，今(13)日早盤以低盤開出後，9點半左右再度亮燈跌停，已連續出現第二根跌停走勢。

亞洲藏壽司今年2月營收3.8億，年增18.74％，累計前二月營收8.38億元、年成長38.91％，單月及累計營收皆創同期歷史新高。

展望後市，亞洲藏壽司除於2月達成台灣共50間店鋪的階段性目標外，董事會通過將間接投資大陸地區人民幣3,000萬元，公司預計今年第三季要在上海開出首店，未來在大陸的展店將以商場店為主，在疫情穩銷售回溫及展店動能持續帶動下，未來營收預估將持續增長。

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