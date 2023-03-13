3/13盤前》美元貸放冷 這貨幣放款大殺價

台股今（3/13）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.2023年全球電視庫存回落，終端需求小幅復甦，群智咨詢（Sigmaintell）指出，第二季供需比進一步回落到4.6％，供需趨於緊張。採購需求強勁恢復的支撐下，預計第二季6代以上高世代LCD面板產線稼動率逐步恢復至接近80％水平。

2.雖然晶圓代工龍頭台積電尚未確認歐洲投資具體計畫，但根據設備及生產鏈業者消息，台積電傳已選定在德國半導體重鎮德勒斯登（Dresden）設廠，預計2025年起生產，以因應歐洲當地對成熟特殊製程強勁需求，並可解決歐洲地緣政治壓力。台積電預期5年後，海外產能將占28奈米及更先進製程的20％以上。

3.伴隨需求復甦、利基布局發揮，化工族群去年獲利多有翻倍躍進表現，股利題材陸續發酵。尤其，即使當前景氣仍因通膨、庫存調整因素干擾，材料-KY（4763）、上品（4770）、晶呈科（4768）、國碳科（4754）、國化（1713）因訂單能見度相對持穩，2月、前二月逆勢攀揚，甚有續創新高表現，成為法人推薦追蹤標的。

4.台積電前二月營收加總已達成市場對本季營收估計值的69％，加上16日除息在即，摩根士丹利證券指出，隨市場重新合理設定對下半年復甦預期，美國機構法人對台積電長期投資機會興致高昂，看好股價再現重新評價（re-rating）行情，股價預期上看700元。

5.美國聯準會宣佈將在台北時間周一（13日）晚間11時30分召開緊急閉門會議，在矽谷銀行（SVB）一夕倒閉之後，主席鮑爾是否將提出救市措施備受市場關注。

而在同時，美媒報導聯準會與聯邦存款保險公司（FDIC）正在考慮成立一個基金，為陷入困境的銀行提供存款擔保，希望藉此讓存款人安心，避免擠兌風潮擴散。

6.據統計，在大盤重挫之際，符合前兩月營收成長逾一成、現金殖利率超過4％、三大法人單周偏多操作等多方條件的個股，共有欣銓、明泰、中磊、仲琦、明揚、晶采、緯穎、美律、太醫、寶雅、博大、安馳、聖暉*、敦陽科14檔，具基本面、資金面優勢撐腰，表現進可攻、退可守。

7.新一代CPU平台主力新品近一季間帶動的出貨效益及傳統旺季加持下，除華碩（2357）、技嘉（2376）主板業務持穩、單月營收雙雙月增，微星（2377）2月營收亦較上月增溫、回到同期高點，另主板業務回升至五成以上的映泰（2399）及華擎（3515）該月營收亦同步衝高。

8.電子驗證分析廠宜特（3289）2月合併營收3.32億元，改寫歷年同期新高及單月營收歷史第三高。宜特訊號測試實驗室近期取得視訊電子標準協會（VESA）認可，正式成為ClearMR認證中心（Authorized Test Center，ATC），加上來自先進製程、電動車等檢測需求續強，今年可望進入新一輪的快速成長期。

9.受惠於工作天數恢復正常、大陸陸續解封，表面處理廠匯鑽科（8431）上月營收大增逾6成，以目前客戶排程來看，匯鑽科看好今年出貨可望重返成長，並預期美系客戶可望於第二季重啟出貨。

匯鑽科表示，美系客戶智慧型手機與筆電相關產品的出貨，可望於第二季開始，隨上下游供應鏈次序調整完畢後，恢復正常出貨。而美系客戶今年下半年將推出Type-C電源供應器專用的全系列新款產品。

包括：新款智慧型手機、筆電與平板等，對於Type-C傳輸介面及相關零組件的需求將倍增，公司身為美系3C客戶第一大Type-C電源供應器專用的珍珠鎳表面處理服務商，將受惠新傳輸規格帶動的換機需求，下半年高階珍珠鎳表面處理業務可望明顯增加。(閱讀全文)

10.面對當前景氣低迷疑慮，穩懋、聯茂董事長陳進財斬釘截鐵地說：「最壞的情況過去了！」由目前的小急單看出，已有一兩隻春燕現蹤，第三季後有望漸撥雲見日；他並預測，汽車將集所有科技之大成，「AIoT將在車用發揮到淋漓盡致」。

11.貿聯-KY（3665）2月營收40.08億元、月減1.66％、年減1.47％，累計前二月營收達80.85億元、年增11.04％，放眼2023年公司表示，儘管大環境仍存有諸多挑戰，但力拚一季比一季好、全年雙位數成長的目標不變。

12.人口老化、新藥上市成為製藥產業成長驅動因子，其中，罕病新藥更因缺口大、成功率和投報率高，吸引國際藥廠分食大餅，而台廠在安基新藥授權後，也有機會待價而沽。

法人表示，孤兒藥開發臨床試驗規模小，有加速審查優勢和定價高的優勢外，也可能擴大其他適應症，而增加「身價」。

13.台股10日受美股重挫影響，加權指數重挫1.55％，盤面抗震亮點有限，紡織股王儒鴻（1476）挺身而出，挾匯豐證券升評，大和資本、摩根大通證券調升股價預期優勢，股價終場逆勢小漲、收471元，樂觀派外資目標價上看550元～565元，吹響反攻號角。（中性看待）

14.21家主要證券商2月業績公布，八成單月業績優於1月，且12家證券商累計前兩月稅後純益超過2億元，其中5家證券商累計每股稅後純益（EPS）高於0.5元。雖近日美股大幅波動影響台股拉回，但3月來大盤仍有小漲，證券商多寄望衝刺本月業績，以拉升首季整體業績。

15.罕病新藥卡位投資熱潮，在安基生技治療甘迺迪氏症小分子新藥AJ201，以2.5億美元（約合新台幣逾75億元）授權美國Avenue，引為話題，而國內至少12家廠商開發的罕病新藥已取得孤兒藥資格下，能否再接棒授權或引爆研發風潮，也成市場關注焦點。

罕見疾病在美國的定義是指20萬人以下的疾病，或罹病率千分之0.65到1的疾病。全球已知有7,000種罕病，影響3.5億人，但只有200種疾病有核准的藥物治療方式。

16.近期房地產市場處於景氣循環的盤整期，但具稀有性及與增值潛力的高總價豪宅，仍成口袋深的客層，積極鎖定的標的，12日進場銷售的明基建設「英倫湖畔」，因屬市場唯一的面湖第一排電梯別墅新成屋，一進場就吸引30多組賞屋客，並傳出下訂成交的好消息。

17.雖然仍處傳統淡季、客戶拉貨動能較弱，不過少了農曆過年長假、工作天數回升下，銅箔基板廠（CCL）台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝電子-KY（6672）2月營收均呈現月成長。

18.國內廚衛產業領導品牌台灣櫻花（9911），將分兩階段砸20億元重金建構「智」造基地！第一階段台中櫥櫃新廠，12日在櫻花集團創辦人張宗璽與董事長張永杰等人主持下開工動土，未來自動化新廠將可年產6萬套系統廚具，象徵櫻花的智能製造邁向一個新里程碑！

19.三大法人上周周買超第一大為軍工概念股的榮剛（5009），前十大依序還有頎邦（6147）、台半（5425）、台燿（6274）、欣銓（3264）、光頡（3624）、中美晶（5483）、茂迪（6244）、威剛（3260）、先進光（3362）等，本周走勢持續受到關注。

20.全球解封、生活逐步恢復正常效益，汽車零件廠AM（售後市場）及OEM（原廠代工）訂單同跨大步。在北美售後維修件需求增溫下，東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）及耿鼎（1524）樂觀第一季旺季更旺。另隨車廠新能源車新單挹注，和大（1536）、豐祥-KY（5288）及精確（3162）全年可望續戰新高。

21.世界各國均以租稅及補助雙工具強化半導體產業發展，據了解，政府跨部會正研擬「國家半導體發展策略」，將朝租稅優惠、人才培育、供應鏈自主性、能源政策等四大面向並進。其中，國發會鬆口半導體產業可自國外攬才，在一定條件下鬆綁免除大學生來台需二年工作經驗限制，讓企業尋才有更大空間。

22.目前LED廠去年獲利，由IC LED廠弘凱以年度EPS 2.58元暫居類股每股獲利王，艾笛森、湯石也超額配息，董事會對股東頗為大方。

23.高科技大廠聯貸案在首季季末大爆發！據透露，近來包括友達、華邦電、金士頓等三大高科技巨頭不約而同，啟動百億元級的大型聯貸案籌組，其中友達與華邦電的聯貸規模分別達200億元，由台灣銀行出任管理銀行；金士頓則籌組6億美元聯貸案，由中信銀出任管理銀行，合計三大科技聯貸案規模超過500億元。

據了解，今年首季聯貸圈熱氣爆棚，除了友達、華邦電、金士頓等三大高科技巨頭的聯貸案同步在3月登場外，倘若再加上先前已籌組、簽約的和泰、緯創資通、恒耀、大成鋼、台北港貨櫃碼頭等大型聯貸案，今年首季的聯貸商機，目前已上看1,500億元。

24.大陸日前公布2023年經濟成長目標，GDP年增率訂在5％左右。對此，大陸國家統計局長康義12日表示，出於對大陸經濟的長期判斷，以及2023年兩個多月以來經濟相關運行指標的觀察，完全有信心達成2023年5％的增長目標。

25.中國大陸新一屆政府內閣12日正式出爐，絕大多數部委首長皆獲留任，其中包括中國人民銀行行長易綱、商務部長王文濤等財金一把手。分析指出，本次機構改革有較大變動，讓原班底人馬繼續完成過渡期工作，顯示本屆政府以穩定為重，確保改革有序進行、平穩換屆。

26.日前在美國休斯頓舉行的CERAWeek國際能源會議上，業界主管指出美國立法對潔淨能源提供優渥獎勵，預料將產生磁吸效應，不利歐盟的能源轉型，歐洲恐因相關人才資金外流，在脫碳競賽上居於落後。

27.半導體生產鏈持續去化庫存，市場盛傳晶圓代工廠恐有下修資本支出的風險。但半導體業者指出，目前各家業者對於全年資本支出規劃仍未有所變動，台積電今年資本支出仍維持在320～360億美元之間，聯電亦維持30億美元不變。至於韓國三星在半導體投資維持53兆韓元高檔，但記憶體已開始減產。（中性看待）

28.美元利率太高以致錢放不出去，甚至迫使企業提前清償，已對新台幣放款產生「另類效應」。據金融圈人士透露，原本去年一度因為金管會對風險性資產的監理規定、央行提高存款準備率等效應，使新台幣放款大幅拉高，現在卻因為美元放款沒有業績而「破功」，銀行已紛紛再把戰場轉回新台幣放款，且殺價競爭更趨白熱化，遭點名利率殺最兇的銀行，不論公股或民營都有。（閱讀全文）

29.睽違十年「WBC世界棒球經典賽」重返台灣，由於中華隊表現亮眼，吸引民眾關注且熱血加油，西堤牛排、吉比鮮釀啤酒餐廳、達美樂、一風堂，及天成飯店、台中日月千禧酒店等餐飲飯店集團，紛推優惠方案搶攻「熱血商機」。

30.營建股受惠過去三、四年房市景氣站上高峰的大多頭，建案完工交屋後不但衝高毛利率，也繳交出獲利攀升的成績單，今年股利行情可期。宏盛（2534）去年每股賺4.15元，改寫近15年次高紀錄；華固（2548）去年再賺一個股本，坐穩類股EPS王；皇鼎（5533）去年EPS達3.56元，擬配息1.2元，殖利率衝高。

31.美國聯準會（Fed）主席鮑爾國會聽證詞，指出必要可能加速升息、且推測利率高點可能高於預期，使美國2年期公債殖利率一舉升破5％大關，10年期公債殖利率則反應升息恐造成經濟衰退而收斂，殖利率倒掛已逾40年最大，風險情緒大受影響。投信業者認為，今年市場波動仍難避免，建議可將台灣多重資產基金納入投資組合之列。

B.利空因子：

1.矽谷銀行倒閉之後，接著倒閉的會是哪一家美國地區銀行，市場都在挫咧等。目前被點名的地區與小型銀行包括第一共和銀行、標誌銀行、西方聯合銀行等數家，不過專家咸信，這次風暴可能只會牽連到地區銀行，大型銀行應該可以安然渡過。

上周五（10日），美國地區與小型銀行股價表現慘烈。標普500地區銀行指數下挫4.3％，全周累計下跌18％，創下2009年以來最黑暗一周。

2.2月美國非農就業數據意外回強勁，失業率回升，薪資增速低於預期，由於之前鮑爾談話中指出3月可能升息1碼，甚至暗示有可能升息至2碼，就業報告後， 2年美債殖利率加速跳水，盤中將近30個基點至4.57％ ，較周四回落近50個基點，創2008年雷曼兄弟以來最大兩日降幅。

由於上周四矽谷銀行暴雷，投資者對美國銀行業前景感到憂心，矽谷銀行在盤前跌近70%後停牌，多家地區銀行大跌，據華爾街見聞報導，同在加州的第一共和銀行和WAL均暫停交易，分別收跌近15%及40%。

道瓊斯工業平均指數在上周五(.DJI)下跌 345.22 點或 1.07% 至 31,909.64，標準普爾 500 指數(.SPX)下跌 56.73 點或 1.45% 至 3,861.59，納斯達克綜合指數(.IXIC)下跌 199.47 點，或1.76%，至 11,138.89。 費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。

3.上周台股受美股波動走弱影響周K線收黑，全球投資人緊盯矽谷銀行風暴，投資專家認為，13日關注新台幣及台股集中市場指數兩項指標，若分別守住31元及15,300點，更加證明矽谷銀行事件僅是單一事件，大盤仍將維持高檔震盪格局。（中性看待）

4.矽谷銀行（SVB）被主管機關接管，美國多家與其業務往來的新創科技業和其他企業都受拖累，受影響雇主正設法籌錢發薪水。此外，近年積極在矽谷創業或融資的中國新創公司同樣遭殃。

另外，香港股票投資分析網站Webb-Site統計，香港有12家上市公司與SVB有業務往來，其中多數是近年新興的生技股（B股）。被點名的加科思13日公告，SVB事件不會對集團產生重大不利影響，業務營運和財務狀況保持正常。基石藥業則指出，在SVB設立的營運帳戶中，僅有少量現金結餘。

5.英國財相杭特12日表示美國矽谷銀行（SVB）英國子行已被英國央行納入破產程序，他正跟首相蘇納克和央行總裁貝利一起全力「避免或把傷害降至最低」。

6.矽谷銀行及Silvergate銀行倒閉，已在債市再掀波濤，並且讓銀行在上周五（10日）先行賣出一部分債券，逢高獲利了結，對此，大型行庫主管強調，美國這兩家銀行倒閉，刺激銀行在財務投資上轉變三大新方向，未來除了把信評層級拉高外，「還要看該金融機構的存戶屬性及投資結構」。

7.美日荷攜手圍堵中國半導體產業發展的影響持續發酵。外媒引述知情人士透露，在中國與西方國家政治關係緊張之際，荷蘭微影設備巨頭艾司摩爾（ASML）的供應商正在考慮進駐東南亞，而非在中國建廠。（中性看待）

8.矽谷銀行破產，造成美國地區銀行風聲鶴唳，惟恐爆發倒閉潮。實際上，隨著卡債和消費性貸款拖欠率上升，美國地區銀行及放貸機構意識到好光景恐將不再，早已收緊貸款條件和提撥更多壞帳準備金。

9.美國辦公大樓房東貸款違約案件數量近日持續增加， 顯示在遠距上班與混合辦公模式日益普及下，房地產開發商擔憂這股趨勢恐怕永久地傷害辦公室市場。

10.《巴隆周刊》報導，美國汽油需求似乎已到頂。專家指出，汽油需求不再強勁的原因，除了電動車與油電混合車日益盛行外，遠距辦公的社會趨勢轉變，也導致民眾對汽油需求出現下滑。

11.大陸當前科技政策側重自主創新，全國人大10日表決通過國務院機構改革方案，其中將設立中央科技委員會並重新組建科技部，被視為舉國之力加強突破核心技術。政府工作報告也指出，要圍繞製造業重點產業鏈，集中資源突破核心技術。

陸媒報導，在大陸半導體產業鏈上，目前上游的材料、設備、軟體領域和中游的晶片設計、製造和封測均有企業布局，但是在發展水準上，各領域存在落差，不少領域短板效應顯著，亟待加強。

12.公股金融圈人士指出，美元利率因為聯準會升息效應飆太高，例如連基準利率LIBOR日前都已經飆破5％，使得許多企業戶的美元舊貸案總利率水準在一年之內，直接「跳升」到超過6％的水準，其中不僅中小企業，連大型企業集團都受不了，造成美元舊貸案紛紛提前清償。

13.品牌廠庫存降緩下單動能、通膨造成消費市場力道減弱，9成以上的上市櫃紡纖廠今年前二月營收都呈年衰退；雖然市場普遍認為第二季將觸底反彈，不過有愈來愈多的紡纖廠表示，俄烏戰爭、通膨、升息、匯率等不確定因素，變數增加，對今年下半年產業景氣的預估，已從「審慎、樂觀」下修為「謹慎、保守」。

14.截至目前，LED廠已有榮創（3437）、光鋐（4956）去年度繳虧損財報，榮創每股稅後淨損0.98元，上季度已連三季虧損；光鋐全年每股稅後淨損0.72元，為近三年首虧，財報表現相對疲弱。

15.台指期上周表現較美股強勢，雖美股反彈助攻台股，但在聯準會（Fed）主席鮑爾於參眾兩院談話提到，通膨仍具有走升風險情況下，Fed可能提高終點利率及不排除加速升息步伐，導致美科技股反彈之路受挫。

16.空方抬頭，台指期續弱。美國2月非農就業人口增加31.1萬人，雖較上月回落，但仍超出市場預期，聯準會（Fed）鷹派升息回歸機率升，加上美矽谷銀行（SVB）爆雷，恐慌指數VIX一度飆高至29，10日美股皆跌逾1％；而在10日夜盤時段一度恢復生氣的台指期，接近收盤前翻黑，終場下跌77點，收在15,404點。

17.葉倫接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《Face The Nation》節目專訪時表示，矽谷銀行倒閉與15年前的全球金融危機大不相同，當時美國政府大手筆紓困銀行。葉倫表示，政府無意紓困矽谷銀行。

18.法國參議院11日晚間提前表決年金改革法案，最終以195票贊成、112票反對，將法定退休年齡由62歲延後至64歲。法國總理博恩（Elisabeth Borne）透過推特表示，這是邁向改革決定性的一步。

法國工會發布聯合聲明稿表示，工會打算持續施壓並向政府證明，大部分的民眾堅決反對年金改革法案。

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