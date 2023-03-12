台股保衛戰 關注欣銓、明泰等14檔三優股

台股10日受美股大跌拖累，指數重挫244點，面臨15,500點整數保衛戰，投資專家表示，短線大盤拉回修正，建議聚焦前2月營收雙位數成長、現金殖利率達4％以上，且三大法人近一周維持買超力道的14檔「三優」股，包括欣銓、明泰等，本周有望突圍而起。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，台股上演「黑色星期五」，電子、傳產、金融三大族群都跟隨國際股市走跌，但「漲時重勢、跌時重質」，在選股方向上，建議關注前2月營收成長性強，且相對基期不高的績優股，股價逢回具布局機會。

據統計，在大盤重挫之際，符合前兩月營收成長逾一成、現金殖利率超過4％、三大法人單周偏多操作等多方條件的個股，共有欣銓、明泰、中磊、仲琦、明揚、晶采、緯穎、美律、太醫、寶雅、博大、安馳、聖暉*、敦陽科14檔，具基本面、資金面優勢撐腰，表現進可攻、退可守。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，目前大盤雖面臨修正壓力，但市場題材面依然有不少可用之兵，除了高殖利率為抗跌焦點外，以類股來看，汽車零組件、網通、軍工等營運展望正向，預料將是資金鎖定重心。

欣銓前2月合併營收22.06億元，較去年同期成長10.43％，公司預期下半年營運表現可望優於上半年，全年力拚維持去年水準，董事會決議將配發3.5元現金股利，換算殖利率逾6％，吸引三大法人買盤卡位，近一周合計買超6,285張。

中磊受惠轉單效應，今年業績有望進一步成長，法人看好，全球網路頻寬提升需求「只增不減」，且公司長期耕耘的Small Cell近期已見到發酵契機，將由家用CPE拓展至室外產品如 Wi-Fi hotspot與車用產品如貨物保全等，有望成為下個營運動能。

另在傳產股部分，高球業者明揚前2月營收6.35億元，年增42.31％，預估首季營收相較去年同期將維持三成以上增幅。

展望後市，除了小白球市場需求仍強，公司透過產能擴充，以及產品單價提升，本業獲利有機會提升，全年表現持續增溫。

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