矽谷銀行風暴 台股雙關鍵 守住就免驚

上周台股受美股波動走弱影響周K線收黑，全球投資人緊盯矽谷銀行風暴，投資專家認為，13日關注新台幣及台股集中市場指數兩項指標，若分別守住31元及15,300點，更加證明矽谷銀行事件僅是單一事件，大盤仍將維持高檔震盪格局。

第一金投顧董事長陳奕光認為矽谷銀行非系統性風險而是單一事件，他以三大情境來分析，第一、美國聯邦存款保險公司（FDIC）已快速接手矽谷銀行，與2008年雷曼兄弟衍生出的災難式滾雪球風暴不同，美國迅速進場介入將有望止血。第二、矽谷銀行事件爆發，美國聯準會（Fed）將轉鴿派，預期21-22日召開聯準會的利率會議將僅升息1碼，資本市場的氣氛將由空轉多。

第三、台指期10日夜盤僅跌77點，恐慌情緒未擴散，因美國正面臨的債券風暴，台灣的銀行及壽險業者在去年底已經提早演練過，當時由金管會出手，依IFRS 9 公報進行金融資產重分類並增資解除危機，甚至還面臨前所未有的防疫保單事件，兩頭燒的台灣金融業都能挺過，此次美國財政部及拜登政府介入，再加上總統大選將至，利空將能快速淡化。

康和證券投資總監廖繼弘表示，矽谷銀行事件讓美國公債殖利率暴跌，市場關注的十年期公債殖利率從2日前高4.09％，跌至10日的3.69％，此將有利於資金轉進科技股，也符合費城半導體指數僅失守月線2天，還能守住季線，表現強勢的關鍵因素。

廖繼弘認為，台股展現異常的韌性，就周KD觀察全球僅有三個股市的周KD高檔鈍化，除了德、法股市外，再來是台股。同時四大基金及國安基金積極護盤，10日四大基金透過八大公股行庫大手筆砸75.8億元護盤，國安基金13日預料也將嚴陣以待，穩住台股。

陳奕光表示，13日投資人可觀察台股多空的「雙關鍵」，分別是新台幣守住31元及指數穩住15,300點（近兔年開紅盤1月30日低檔15,291點），一旦守穩，代表矽谷銀行事件影響漸微且可控，大盤將持續高檔震盪走勢。

聯邦投信投資長吳裕良對投資人的建議是「免驚」、「進場買股」，他認為美國四大指數重挫，但美國S＆P500指數本益比（PE）難得跌到20倍以下，那斯達克指數PE比也降至約20倍，再加上矽谷銀行事件非系統性風險，現在是千載難得進場的好機會。

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