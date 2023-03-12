紡織股王抗震 外資五理由喊買儒鴻

台股10日受美股重挫影響，加權指數重挫1.55％，盤面抗震亮點有限，紡織股王儒鴻（1476）挺身而出，挾滙豐證券升評，大和資本、摩根大通證券調升股價預期優勢，股價終場逆勢小漲、收471元，樂觀派外資目標價上看550元～565元，吹響反攻號角。

儒鴻日前舉行法說會，法人認為，中長期而言，紡織業大者恆大趨勢不變，儒鴻憑藉垂直整合、規模經濟的生產優勢，穩居龍頭地位。

滙豐證券升評儒鴻「買進」，推測合理股價估值由420元，一口氣調高至565元，並看好儒鴻股價由現在起表現將超越同業，提出五大理由分別是：一、滙豐先前提出的保守估計已經不是市場最低者，市場共識已經向下修正。二、儒鴻的客戶組成相對較佳，僅3成左右營收需仰賴仍受庫存調整所苦的美國通路客戶。

三、儒鴻產品組合較佳。根據滙豐產業調查，大陸解封後，基本款、休閒服飾的價格競爭加劇，儒鴻營運較向高性能運動服飾產品靠攏（約占營收50％～60％），不易受到削價競爭的威脅。四、成本壓力減輕。布料事業占儒鴻營收30％～35％比重，隨尼龍66、聚酯纖維、彈性纖維等原物料價格從高峰大幅下跌5成～6成，預期儒鴻毛利率將從2022年的27.8％，進步到2023年的28.2％。

五、儒鴻市占率提高。印尼的平均薪資比越南低4成左右，滙豐看好，儒鴻挾印尼新廠的成本優勢，有助其從越南或大陸同業處，獲取更多市占空間；儒鴻經營管理階層亦表示，印尼新廠正為Nike、Under Armour、Lululemon、Athleta等客戶生產。

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