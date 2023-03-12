顏值商機爆發 法人看這檔目標價672元

美妝百貨股王寶雅(5904) 上周五(10日)受大盤重挫拖累，股價600元關卡失守，但董事會通過擬超額配發24元股利，法人看好，寶雅受惠普發6,000元和室內口罩禁令鬆綁的雙利多，加上新美妝店型開幕和持續展店等帶來的效益，維持「增加持股」評等，目標價672元。

寶雅2022全年合併營收194.8億元、年增11.5%，歸屬母公司業主淨利20.74億元，EPS達20.26元、年增12.1%，公司將去年因應營運高不確定性而保留的部分配還股東，董事會通過擬超額配發現金股23.9元、股票股利0.1元，股利創歷史新高。3月10日收盤價589元概算，現金殖利率約4%。

中信投顧最新報告指出，政府將還稅於民6000元現金，雖因發放的是現金非過往的消費券，實際對零售銷售的刺激效果可能不如三倍/五倍券，但仍可審慎樂觀看待其帶來的助益。

此外，室內口罩放寬政策正式於2月20日上路，在民眾生活回歸常軌後，實體零售為主的寶雅，營運已有逐步復甦，但唇彩、彩妝等美妝用品仍和過往銷售水準有落差，預期在全面口罩規定解禁後，容貌焦慮帶動的高毛利美妝保養品銷售將在上半年快速成長。

根據公司透露，近期醫美保養品、開架式美妝用品銷售，已相對增三~四成，但還未回到疫情前水準五成，並表示維持原先2024年整體營運才會完全恢復的看法。

寶雅在年前搶開新店型POYA Beauty，1月底達12店，今年展店目標上看30店。中信投顧認為，POYA Beauty 和原店型相比，彩妝產品達五成，且坪數設定略小於既有店型，因為店型不同和產品組合的差異化，目標客群不完全相同，預期和既有店並不會產生排擠效應。

雖目前效益還須再觀察，但已有看到客單價有5~10%的提升。中信投顧表示，看好露臉需求的顏值商機、普發6,000元、新美妝店型開幕和持續展店等帶來的效益，對寶雅維持「增加持股」評等，目標價由500元提高至672元。