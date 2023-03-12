送金融進冷宮？外資近5日狠拋這4金釵

上周外資狠拋雙虎雙雄+4金釵 本周2大咖除息較勁

Fed鷹風陣陣，加以美股銀行股爆雷，引發金融海嘯後最大銀行危機，衝擊美股大跳水，台股10日也殺低逾200點，摜破周線、月線，面臨萬五關卡保衛戰。外資上周腳底抹油捲款落跑大賣台股368.38億元，電金傳均成受災戶，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)分居賣超第一及第八，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)同遭賣超第四及第五，金融股成重災區，中信金(2891)、新光金(2888)、開發金(2883)、第一金(2892)送進冷宮分居賣超第三、六、九、十。

據統計，上周外資賣超前十名，依據為群創(3481)84682張、華邦電(2344)74051張、中信金(2891)63186張、長榮航(2618)59866張、華航(2610)51578張、新光金(2888)43873張、永續高(00878)43686張、友達(2409)33650張、開發金(2883)29637張、第一金(2892)27327張。

面板產業近期看到急單致出貨有所回升，惟價格仍在低檔，面板廠2月營收仍較去年同期大幅衰退，友達（2409）2月營收約160.5億元，年減37.4％、月增0.6％，上周遭外資賣超3.3萬張，拖累股價周跌4.2%，月線告急；群創（3481）2月營收約155億元，年減29.4％、月增23％，對於陸子公司傳出裁員計畫，公司駁斥澄清，上周仍登外資賣超之冠達8.4萬張，周跌4%，保住月線。展望後市，群創表示，對第二季市況展望轉趨樂觀，面板庫存正趨於正常，市場預期報價3月全面起漲。

迎接解封後瘋旅遊商機，航空運能恢復搭配市場轉強，推升2月客運營收躍進，長榮航(2618)2月合併營收128.83億元、年增48.26％，其中客運營收80.55億元、年增11.27倍；華航(2610)2月合併營收126.71億元、年增18.64％，為近五年同期最高，其中客運收入70.84億元，年增8.66倍，加以兩岸直航捎喜訊，預期航空業將迎來新一波高潮，惟遭外資潑冷水，長榮航(2618)、華航(2610)上周分遭賣超5.9及5.1萬張，股價周跌2.3%及1.23%，分別墜落半年線及月線，傷勢不輕。

備受存股族關注的14家金控2月獲利全數出爐，累計前二月獲利478.97億元，較去年同期15家金控獲利1,036.23億元腰斬，衰退幅度達53.78％。金控獲利王換人坐，富邦金(2881)及國泰金(2882)的雙雄獲利之爭因壽險子公司掉漆，改由前二月稅後賺79.9億元的中信金(2891)拿下獲利王，惟上周遭外資賣超6.3萬張，周跌0.67%衝擊不大；前二月唯一虧損的金控公司新光金(2888)虧損59.67億元，本周遭外資賣超4.3萬張、周跌2.18%，14日將召開法說，後市表現備受關注。

矽谷銀行暴雷拖累金融股全面下挫，美股三大指數周線重挫逾4％，投資人恐慌情緒急速攀升，華爾街點名20家銀行可能步其後塵，是否出現系統性風險引發關注。而國內金控公司法說會下周起密集接力，除了14日打頭陣的台新金與新光金，16日起，包括富邦金、華南金與兆豐金均將陸續登場，股利發放政策成市場重頭戲，矽谷銀行爆雷所受相關衝擊亦引發投資人注目。

據金管會統計，國內金融業對於矽谷銀行都沒有曝險，僅只有投信基金對矽谷銀行曝險3億元。法人則認為，台股投資信心可能受動搖，加上3月底美國聯準會升息等不確定性，將牽動4月國安基金是否退場決策，不過，研判衝擊應為短期性。

另外，台股除息大戲暖身秀將登場，本周由力積電、中櫃13日打頭陣，台積電(2330)、大立光(3008)16日同台較勁亦成台股風向球，分析師表示，在不確定因素環伺下，台股短線上維持區間震盪機會較高。

(時報資訊 龍彩霖)