ChatGPT狂掀AI熱 外資看好這9檔

ChatGPT掀AI熱潮 外資看好9檔「買到賺到」其中1檔5百元 目標喊上7字頭

ChatGPT搶走了鎂光燈與鏡頭，狂掀人工智慧（AI）應用狂潮，美銀最新報告指出，NVIDIA憑藉著高速運算的超級電腦、整合系統、軟體開發等領先技術，在雲端運算與生成式AI競賽當中具備特殊地位，GPU滲透率更高達9成以上，預估到2027年生成式AI潛在規模上看620億美元，其中NVIDIA在AI晶片市佔可望高達近65％。

這波生成式AI的浪潮有望為科技類股注入嶄新的希望與超乎想像的潛在獲利，外資法人紛紛看好台積電（2330）、聯電（2303）、環球晶（6488）、譜瑞-KY（4966）、晶心科（6533）、緯穎（6669）、金像電（2368）、智邦（2345）、緯穎（6669）等台系供應鏈，包括晶圓代工、特殊應用IC（ASIC）、伺服器、PCB載板、工業電腦、能源類股等可望受惠。

摩根士丹利最新報告指出，半導體的庫存天數將逐漸下滑，主要是基於三大理由，包括經濟重新開放、科技產品跌價、供給減少。就大中華區的半導體族群來看，台積電仍是首選，目標價700元；另外，聯電、環球晶也都具備定價能力，因此都給予「優於大盤」的投資評價。

至於其他台廠，譜瑞-KY及晶心科掌握新科技趨勢，因此大摩同樣給予「優於大盤」的投資評價。世芯-KY可望受惠於中國大陸的半導體在地化，以及全球對於AI ASIC的強勁需求，也獲得「優於大盤」評等。

里昂證券指出，ChatGPT生態體系仍在初期發展階段，但繪圖處理器（GPU）族群價格已高，可放眼ASIC相關供應鏈。里昂重申「買進」AI受惠股，包括緯穎、金像電、台積電及研華等。

瑞信最新報告指出，OpenAI的ChatGPT是史上成長最快的工具APP，自2022年11月推出後，到2023年1月註冊用戶達到1億人。美股軟體股首選是微軟、半導體首選是輝達，而台積電、智邦、緯穎、百度是亞洲科技股的首選，可望受惠AI加速成長帶來的商機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）